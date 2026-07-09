"Falta de veracidad" y un banco sin "datos de constitución": el acta del notario español que confirma falsedad de la garantía tramitada por Cardama

Cuando termine la feria judicial, el Poder Ejecutivo ampliará la denuncia penal presentada en octubre pasado tras conocerse que el astillero Cardama había entregado una garantía falsa para construir dos patrullas oceánicas ( OPV ) de la Armada Nacional.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz , envió el lunes pasado a la comisión investigadora que estudia el caso nueva documentación recibida por el estudio español Uría Menéndez. El jerarca expuso que su contenido “reviste especial relevancia” y que “resulta de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

El documento, al que accedió El Observador, contiene el “acta de manifestación” auténtica elaborada por el notario español Luis Calabuig De Leyva el 14 de noviembre de 2024 cuando recibió al supuesto representante de EuroCommerce LTD , la institución bancaria “de papel” de la que el astillero consiguió una supuesta garantía de fiel cumplimiento por más de 4 millones de euros para poder iniciar la construcción y recibir el primer pago por parte del Estado uruguayo.

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Un peritaje del Ministerio del Interior había concluido en diciembre del año pasado –tal como informó Búsqueda– que esa acta apostillada que presentó Cardama en el Ministerio de Defensa había sido falsificada. El nuevo documento, según pudo verificar El Observador, reafirma dicha adulteración y demuestra que el propio notario marcó incongruencias al supuesto representante de EuroCommerce LTD.

El acta da cuenta que ese 14 de noviembre de 2024 el escribano recibió en Valencia a Don Francisco Sabater Cabanes. Definido como “mayor de edad, casado, empresario, vecino de L'Eliana (Valencia), con domicilio en calle Mestre Elies número 16”, el cliente presentó su documento de identidad.

De acuerdo al acta, el empresario intervino “por su propio nombre y derecho” por un “mandato verbal” que atribuyó a EuroCommerce LTD. Ya en aquella fecha, el notario dejó constancia: los “datos de constitución” de la supuesta institución financiera “se desconocen en el momento”.

“Advierto de la necesidad de ratificación por parte del mandante (Sabater Cabanes) para la plena eficacia de esta escritura”, relató el notario en su acta. “No obstante lo cual, insisten en su otorgamiento, asumiendo expresamente la falta de acreditación de dicha representación”.

El empresario le manifestó que obraba “por cuenta propia” y que no era “persona con responsabilidad pública, ni tampoco sus allegados ni familiares”.

“Me requiere a mí, el Notario, para que recoja las manifestaciones que se propone efectuar de forma libre, consciente y voluntaria a mi presencia, previamente advertido por mí, el Notario, de que su falta de veracidad podría ser constitutiva de falsedad en documento público, incurriendo en la pena correspondiente”, explicitó en el acta.

Una vez advertido, Sabater Cabanes prosiguió: sostuvo que a las 9:50 del 30 de octubre de 2024 recibió un mail de la cuenta [email protected] en el que se le indicaba que “el Sr. Alex Walsh tiene capacidad suficiente para firmar la garantía” solicitada por Cardama.

“Acepto el requerimiento dejando constancia de las anteriores manifestaciones”, redactó el notario.