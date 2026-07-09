Reforma del transporte: jerarca del MTOP marcó plazos, dijo que los BRT podrían llegar hasta Pando y contó que se evalúa construir otro túnel

En la noche de Malvín campea el frío y por la calle no camina nadie. Pero dentro del comité de base Marcha Venceremos hay calor y debate entre unos 50 militantes frenteamplistas , todos -aparentemente- mayores de 50 años, que se acercaron a conocer de primera mano en qué está la tan mencionada reforma del transporte metropolitano.

El llamador para la reunión es Felipe Martín, director Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte (MTOP) y uno de los cinco integrantes de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, la mesa chica que define los detalles de esta reforma que tiene como punto central la introducción de ómnibus BRT de alta velocidad y frecuencia para dos de los principales corredores metropolitanos.

Lo que más les inquieta a los militantes -en el encuentro del que participó El Observador- son los plazos: ¿En el actual periodo de gobierno se logrará terminar con las obras y poner en marcha los ómnibus? ¿O se deberá enfrentar una campaña electoral con el costo político de tener la ciudad dada vuelta por las obras? Martín logra eludir una y dos veces la pregunta, pero ante la tercera consulta responde.

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-El presidente los metió.

Risas, miradas cómplices, charlas por lo bajo. Nadie va a contradecir a la referente del comité de base, pero tampoco nadie quiere hacer -en voz alta- comentarios contra el presidente, que el 2 de marzo se animó a fijar el 2029 como el año en que los ómnibus BRT estarán rodando por las calles de Montevideo y Canelones.

“Él tendrá su… no sé qué tiempos maneja, no tengo idea. Sé que hay unas obras que se hacen muy rápido, y sé que hay otras obras que se hacen muy lento”, responde Martín, y se escuda en que no es “arquitecto ni ingeniero, sino transportista” y que quienes deben hablar de plazos “son los popes”.

De todas formas, se anima a elaborar algunas hipótesis: “Sé que hay cuestiones que tienen que estar sí o sí prontas. La zona de Tres Cruces tiene que estar pronta. Además, si no me falla la memoria y no se cambian las reglas de la FIFA, algo que ya tenemos antecedentes en estos días, el primer partido del Mundial 2030 va a ser en el Estadio Centenario, quiere decir que también hay obras en esa zona. Ahí hay algo que está marcando, efectivamente, que esa zona tiene que estar sí o sí. Ese lado, la parte más urbanizada, tiene que estar”.

Los militantes le consultan, entonces, si el BRT no estará funcionando en todo el recorrido -que une Ciudad Vieja con El Pinar y Zonamérica- en 2030. “El BRT tendría que, por lo menos, estar en una primera etapa funcionando, aunque sea, digamos, de forma provisional. No me quiero meter en plazos”.

Luego, afina un poco más: “En 2029 tiene que estar Tres Cruces y la salida hasta la zona de (Avenida) Bolivia. Tiene que estar sí o sí. La idea es que también estén circulando los BRT, para eso estamos trabajando. Por supuesto, también estoy incluyendo 8 de Octubre”.

¿Recorrido más largo?

Una de las novedades que llevó Martín al comité el martes es que el recorrido, que ya parecía mayormente definido -salvo por lo que ocurrirá dentro de la Ciudad Vieja- puede tener cambios.

“¡Pelee por llevarlo a Pando y voy a seguir peleando por llevarlo a Pando!”, se envalentonó Martín, golpeando la mesa. Los militantes no reaccionaron tan entusiasmados como él con la idea, pero de todas maneras prosiguió: “No quiero que la gente se suba en Pando y se tenga que bajar en Zonamérica, no los podemos penalizar. Si les queremos dar un mejor servicio no los podemos penalizar”.

Martín repasó porcentajes de ocupación de ómnibus suburbanos que se “cargan” de pasajeros en Pando y Barros Blancos, antes de llegar a Zonamérica. “En Barros Blancos se trepan si no paran los ómnibus. Si pasa y no para le pegan una pedrada”, bromeó, sobre los ómnibus que salen y se llenan en Pando, rumbo a la capital. Extender el BRT desde Zonamérica hasta Pando por la ruta 8 significaría 12 kilómetros más de obras.

El Observador consultó a María Eugenia González, jerarca de la Intendencia de Canelones que integra la Agencia, sobre esta posibilidad. “Para Canelones es de gran interés que el tramo hasta Pando pueda incorporarse al troncal, por supuesto que esto está supeditado a las posibilidades financieras del proyecto”, dijo.

En entrevista con El Observador, Martín aclaró que, la propuesta “no estaba dentro del proyecto al principio”, por lo que no se consideró en la primera financiación.

“Hay que ver si en esta etapa puede entrar en esta financiación o puede quedar para una segunda etapa. Seguramente en el diseño conceptual puede llegar a estar. Después, los que gobiernan son los números”, dijo.

El jerarca llamó a pensar el sistema “en clave metropolitana”: “Hay que llegar a aquellos puntos en donde efectivamente hay atracción entre la metrópoli y los departamentos limítrofes. Barros Blancos tiene una población superior al departamento de Flores, 40.000 habitantes”.

¿Otro túnel en Plaza de la Bandera?

El jerarca también adelantó en el comité que “se está analizando” la construcción de un túnel más, en la misma zona donde estará el intercambiador subterráneo de la Plaza de la Bandera.

El soterramiento sería para vehículos privados, pero motivado por el corredor de BRT de 8 de Octubre. Tal como se ha informado, para contrarrestar la desigualdad de carriles para autos privados en 8 de Octubre -dos de salida, uno de ingreso a la ciudad- se cambiará la flecha de la calle Rousseau.

“Rousseau entronca directamente con Urquiza, pero también viene Joanicó que se mete directamente y aparece en Urquiza. Urquiza va a venir pipona y cuando llega a la Plaza de la Bandera… ¡Ay! Todo esto que viene por acá lo tengo que meter por Avelino Miranda, que dobla en Goes”, repasó Martín sobre cómo quedaría el tránsito particular de ingreso al Centro.

Para solucionar ese eventual problema del tránsito, “se está manejando que Urquiza pase por abajo para conectar con Ferrer Serra”.

“Se maneja que si las simulaciones tienen valores que se estiman no son aceptables para regularlo por superficie, cabe la alternativa de pensar en una iniciativa de soterrar”, dijo. Sobre este punto tendrá especial influencia la postura de la Intendencia de Montevideo.