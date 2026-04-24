Reforma del transporte: oposición calcula que se perderán 1.800 plazas para estacionar en el Centro; IM dice que la "prioridad" es la "circulación"

La reforma del transporte que impulsa el gobierno y la Intendencia de Montevideo prevé prohibir el estacionamiento en varias calles céntricas: el margen norte de Canelones, el margen sur de Soriano, el margen norte de avenida Uruguay y ambos lados de la calle Colonia entre Martín C. Martínez y 8 de Octubre. Además, se estudiará más adelante extender la medida a otras vías como Cerro Largo y Paysandú.

El edil blanco Rafael Seijas calculó que “esto implicará la pérdida de entre 1.500 y 1.800 lugares de estacionamiento, aproximadamente ". En diálogo con El Observador, explicó la metodología detrás del cálculo: tomó la cantidad de cuadras donde se proyecta la prohibición y, considerando que un auto promedio mide cuatro metros y que se necesita aproximadamente un metro adicional para estacionar, llegó a esa cifra.

"Hoy en día ya es muy difícil estacionar en el Centro . Si hoy es difícil estacionar, con 1.500 o 1.800 lugares menos va a ser más difícil todavía", sostuvo Seijas durante la comparecencia del intendente Mario Bergara en la Junta Departamental la semana pasada.

El gobierno mira hacia el este: los barrios más pobres deberán esperar los efectos de la reforma del transporte

Además, cuestionó que la IM no haya proyectado ninguna medida paliativa al mismo tiempo que anunció las restricciones.

La prioridad de la IM

En entrevista con El Observador, el director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, no confirmó ni descartó el número planteado por la oposición y prefirió centrar la discusión en los fundamentos de la reforma.

"Nosotros, como ciudad, tenemos que tomar definiciones sobre qué queremos que ocurra en la vía pública. Lo de antes de que se podía hacer todo: estacionar de los dos lados, calles de doble sentido y circulación de ómnibus, ya no se puede. Hay que elegir, y el tema de la circulación en esas arterias es prioritario", afirmó Benítez.

Además, durante la comparecencia ante la Junta Departamental, en la que acompañó al intendente, Benítez había explicado que en las “simulaciones” de tránsito realizadas, surgió que "era necesario realizar ciertas modificaciones en los cambios de sentido y en las prohibiciones de estacionar".

Sobre la crítica de Seijas de que no se tomó al estacionamiento privado como una política pública, Benítez dijo que las ciudades deben seguir la llamada "pirámide de la movilidad": “Lo primero es la peatonalización, la movilidad activa; luego viene el transporte público, que es el vertebrador de los viajes de mediana y larga distancia; y finalmente el transporte privado”.

"Normalmente el tema del estacionamiento lo resuelve el sector privado", dijo. Para Seijas, esa postura es insuficiente. "No tiene que ser el privado quien venga a generar una solución divina y nos saque las papas del fuego", reclamó el edil.

¿Estacionamientos subterráneos?

En esa misma sesión, el intendente Mario Bergara habló sobre una alternativa que se ha manejado en anteriores administraciones departamentales, pero que nunca salió a flote: la construcción de estacionamientos subterraneos.

El frenteamplista aclaró que “no está sobre la mesa” que la IM los construya con sus propios fondos, pero aclaró que está “abierto a que haya iniciativas en esa materia”.

“Entiendo que hay en la vuelta -esto ya es casi de chusma- alguna empresa viendo la posibilidad de proponerle a la intendencia hacer eso. Nosotros estamos totalmente abiertos. Obviamente, sabemos que la ecuación económica es compleja”, dijo.