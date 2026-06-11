Consumidores uruguayos se vuelven más pesimistas luego de tres años de mejor ánimo

Los consumidores dejaron atrás una zona de moderado optimismo en la que permanecieron durante tres años. Un dato que llamó la atención fue el descenso de la p redisposición para la compra de bienes durables en la primera parte del año.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) -elaborado por Equipos Consultores y la UCU Business School- tuvo un retroceso de 2,7 puntos en abril para ingresar en una zona de moderado pesimismo, lugar en el que no estaba desde junio de 2023 . En la medición anterior, realizada en febrero, la confianza se había ubicado en 50,6 puntos, dentro de un umbral de neutralidad.

Ahora, el dato de abril colocó a la confianza en 47,9 puntos, más de dos por debajo de esa media y en un lugar de pesimismo moderado .

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El informe señaló que el retroceso del indicador se explicó por una baja generalizada de los tres subíndices que lo conforman. El comportamiento que más resaltó fue la caída registrada en la predisposición a la compra de bienes durables, con una disminución de 4 puntos respecto a febrero . Además empeoró la valoración que efectúan los consumidores de la situación económica personal con disminución de 1,3 puntos y la perspectiva sobre la marcha de la economía que bajó 2,7 puntos.

confianza

El informe explicó que en la comparación interanual el ICC cayó 5 puntos y en este caso también desmejoraron los tres subíndices.

En el caso de la predisposición para la compra de bienes durables el descenso fue de 3,7 puntos. La información contrasta con uno de los segmentos más relevantes de los bienes durables que son los vehículos cero kilómetro. En el primer trimestre del año las ventas crecieron 12%, con una fuerte incidencia de los utilitarios deportivos (SUV), que crecieron 40% en comparación con el mismo período de 2025.

Además, las perspectivas del mercado automotor para este año son auspiciosas. En un artículo de Café y Negocios, el gerente de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), Ignacio Paz, señaló que de mantenerse las reglas del juego, fundamentalmente un dólar estable y las condiciones tributarias, el nivel de venta no debería contraerse.

En 2025 la venta de autos cero kilómetro volvió a marcar un registro histórico en Uruguay y se posicionó un 8,4% por encima al 2024 con 71.442 unidades vendidas. “Las cifras récord de venta de automóviles hacen que la evaluación claramente sea positiva y buena desde todos los puntos de vista”, dijo Paz.

Sin embargo, desde la mirada de los consumidores, al menos la que recoge el ICC, la perspectiva no parece ir en el mismo sentido si se toma como referencia la predisposición a la compra de bienes durables.