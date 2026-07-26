La soja de 2027 logra hasta US$ 420 por tonelada en un escenario de varios precios de granos al alza

Los precios de los granos cerraron la semana con subas destacadas en colza y maíz , mayores precios por colza y empate en el trigo , tras marcar el máximo en dos años y ajustar por toma de ganancias. El arroz, incluso, consolida un aumento de 10% en el último mes . Y la soja de 2027 logra hasta US$ 420 por tonelada.

El petróleo volvió esta semana al eje de US$ 100 por barril y renovó el impulso de las oleaginosas.

La soja en la Bolsa de Chicago alcanzó este viernes el precio más alto desde enero de 2023, con US$ 458 por tonelada en la primera posición, un incremento semanal de 3,6% que llevó las referencias en Uruguay hasta los US$ 430 por tonelada en el caso de la soja disponible, ya con menos del 10% de la cosecha por fijar precio.

Los granos siguen al alza y en Uruguay alcanzan los mayores precios en años

La cosecha de soja alcanza una producción de más de 49 millones de toneladas

Para la soja de la cosecha 2027 se ofrecen entre US$ 415 y US$ 420 la tonelada .

Flecha para arriba en la soja y en el maíz

En Brasil analistas reportan que entre miércoles y jueves en Brasil el mercado de soja y de maíz estuvo movido, con precios muy favorables y los mayores volúmenes de negocios en varios meses.

Las colzas y maíces sembrados en Estados Unidos se enfrentan a una nueva semana de altas temperaturas y pronósticos de lluvia por debajo de lo habitual que apuntalan la tónica alcista del mercado.

El maíz en Chicago subió 4,3% en la semana desde US$ 175 a US$ 182 la tonelada, ante los riesgos productivos crecientes que representan el clima en EEUU y en Europa, donde las olas de calor redujeron del 40% al 38% el estado de maíz en condición buena y muy buena esta semana en Francia, cuando el año pasado se ubicaba en 69%.

Las interrupciones al comercio en la zona del Mar Negro también son alcistas para el cereal forrajero.

Corrección técnica para colza tras precio récord

La colza en el mercado Matif de París venía acumulando una racha alcista de 8% en el mes de julio.

Al rozar los € 568 por tonelada en el contrato de noviembre el viernes, el mercado se topó con una fuerte resistencia técnica, lo que desencadenó órdenes automáticas de venta y desinfló rápidamente el precio.

La posición febrero 2027, de referencia para la próxima cosecha de colza en Uruguay, ajustó desde el récord de tres años marcado el jueves con 561,75 a 550 euros por tonelada, equivalente a US$ 625 a la cotización del viernes de 1,1368 dólares por euro, la más baja para la divisa europea en más de un año.

En el balance semanal la colza mantiene ganancias frente al viernes pasado y en el mercado local el rally de los últimos días permitió fijaciones a US$ 560 por tonelada, a caballo de un petróleo que volvió a superar los US$ 100 por barril.

Una cotización muy superiora a la estimación de US$ 505 la tonelada para la actual zafra según los presupuestos elaborados a la hora de la siembra local en otoño.

La caída del precio por toma de ganancias de los inversores es importante en magnitud, pero no obedece a cambios en los de fundamentos de los mercados, que tanto por la guerra como por el clima justifican la suba que ha habido en las últimas tres emanas.

Despierta el arroz

El arroz consolida un ascenso de precio bastante persistente que puede mejorar la perspectiva de cara a la próxima siembra en Uruguay.

Jueves y viernes fueron dos jornadas por encima de US$ 13 por bolsa de arroz en Rio Grande del Sur, con una suba mensual de 11% hasta el mayor valor desde mayo de 2025, cuando el precio venia en caída. Ahora lleva tres semanas de repunte.

La limitada oferta por parte de los productores, la necesidad de las industrias de reponer sus existencias y un mercado de exportación más dinámico están sosteniendo los precios.

Trigo empujó la cebada hasta US$ 260

La cotización del trigo diciembre subió en julio US$ 40 por tonelada hasta el pico de US$ 265 el miércoles 22 y en los últimos dos días ajustó US$ 10 por toma de ganancias para cerrar la semana prácticamente en un empate respecto al viernes anterior.

Con las subas del último trimestre la cebada en Uruguay pasó de un precio estimado de US$ 233 en abril, previo a la siembra, a US$ 260 por tonelada esta semana y el rendimiento de equilibrio ajustó de 4.100 a 3.600 kilos por hectárea.

El trigo cayó luego de una rueda de fuerte volatilidad, en la que previamente había alcanzado máximos de dos años impulsado por la escalada de los ataques sobre puertos e infraestructura del Mar Negro.

Sin embargo, el posicionamiento de los operadores antes del fin de semana y versiones sobre una posible desescalada del conflicto motivaron una toma de ganancias que reforzó la tendencia bajista, aunque los riesgos bélicos continúan brindando sostén al mercado.

Los agricultores que sembraron cebada ya fijaron precio a entre 25% y 30% del total de la producción estimada, un volumen mayor al habitual, algo que es posible por la transparencia de un mercado que copia las referencias del trigo diciembre en la Bolsa de Chicago.

El límite a las colocaciones es la incertidumbre por la calidad del grano en cosecha señalan las malterías, cuánto de la cebada llega a alcanzar el rendimiento maltero en un año Niño con posibles excesos de lluvia en la primavera.

El trigo de la próxima cosecha, por su parte, no logra superar los US$ 220 por tonelada, influido por la coyuntura regional que se despega de las referencias estadounidenses.