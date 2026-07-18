Los granos siguen al alza y en Uruguay alcanzan los mayores precios en años

Los mercados de granos cerraron la semana con una conjunción de factores alcistas que no se veía desde hace tiempo : el recrudecimiento de los conflictos bélicos en el Mar Negro y en Medio Oriente, el clima y los biocombustibles son los motores de la suba que en Uruguay llevó a la colza a su cotización más alta desde 2022, la soja desde principios de 2024, el trigo, la cebada y el maíz desde fines de 2023.

El riesgo de precios más altos en combustibles, por la disparada del petróleo que cerró este viernes en US$ 88 por barril para el crudo Brent, de los fertilizantes y de los fletes, suma presión al escenario.

La soja en Uruguay se mantuvo toda la semana por encima de US$ 410, su valor más alto en dos años.

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Fuerte suba de precios en el mercado de granos con incidencia del clima y la geopolítica

En Chicago el alza estuvo impulsada por el aceite de soja —el contrato agosto subió más de US$ 50 hasta US$ 1.649 por tonelada, un aumento semanal de 6%— en línea con el petróleo, y por exportaciones a China de 340 mil toneladas en la semana.

Trigo: el mayor salto semanal desde la invasión a Ucrania

El trigo sigue encabezando las subas y en la posición diciembre de Chicago aumentó casi US$ 40 en menos de 20 días, a un ritmo inusitado de 7% semanal, y cerró sobre US$ 257 por tonelada con la referencia para 2027 sobre US$ 264.

En Europa el cereal acumuló una ganancia semanal de 8,4%, el mayor salto desde febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

El origen de la presión está en el Mar Negro. Ucrania atacó decenas de barcos rusos en el Mar de Azov —la salida clave para el trigo ruso— en lo que Moscú calificó de terrorismo, con los ataques afectando las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania en pleno avance de cosecha.

A eso se sumó que Estados Unidos bombardeó silos de granos de Irán, y el Estrecho de Ormuz volvió a bloquearse.

El mercado mira el Mar Negro con una preocupación que no se registraba desde los comienzos del conflicto en 2022.

Maíz: las olas de calor castigan Francia

La presión bélica sobre el Mar Negro se traslada también al maíz.

A eso se suma el impacto de las sucesivas olas de calor sobre los cultivos de maíz en Francia se redujo del 47% al 41% la proporción de maíz en estado bueno a muy bueno, muy lejos del 72% de 2025, lo que fundamenta proyecciones de pérdidas en el volumen de producción superiores al 30% en el principal productor de granos de la Unión Europea.

Colza y carinata

La colza sube en el mismo contexto de ola de calor en Europa y tensiones geopolíticas, alcanzando cotizaciones de US$ 555 por tonelada, con un salto de US$ 40 en julio que coloca al cultivo de invierno con mayor área sembrada en referencias entre 10% y 15% por encima de los valores a los que se comercializó la zafra pasada, y son superiores a los precios presupuestados previo a la siembra.

La disyuntiva para el productor en un mercado con flecha hacia arriba es si fijar kilos o esperar nuevas subas.

La carinata cotiza en Uruguay a US$ 595, aunque lamentablemente no repetirá el área del año pasado, con solo unas 7.000 hectáreas proyectadas.

El panorama mejora para los cultivos de invierno en Uruguay, que arrancaron la temporada con siembra en fecha e implantaciones razonablemente correctas.

La cebada para malterías ofrece hoy la oportunidad de fijar a entre US$ 250 y US$ 255, frente a los US$ 180 y US$ 190 a que se colocó el año pasado, un alza de 35%.

El trigo llegó a US$ 220 por la próxima cosecha desde los US$ 210 a US$ 215 que mantenía, 15% por encima de la zafra anterior.

El arroz se consolida por encima de US$ 12,50 por bolsa en Brasil, una suba mensual de casi 7%, en un mercado que toma en cuenta la exposición del cultivo a los posibles efectos de El Niño para la producción en Asia que modifican la relación de oferta y demanda.