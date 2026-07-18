Temporal en Salto causó destrozos a productores rurales: "Rompió todos los galpones, dejó todo por el suelo" y "ahora nos quedamos sin nada"

Cuando productores rurales de Salto se encontraban en plena cosecha del morrón y comenzando la del tomate , llegó el temporal de la madrugada de este sábado que causó severos daños a la producción y a las instalaciones .

Poco después de las 03:00 del sábado , el viento alcanzó los 129,5 kilómetros por hora , en un evento que también contó con lluvias y dejó a una mujer fallecida en el departamento. "Vino anoche un viento. Rompió todos los galpones y dejó todo por el suelo", contó Humberto Grilli, productor rural de la zona.

El productor familiar afirmó que fue uno de los peores temporales que ha visto , superando incluso a la granizada de hace algunos años . "En el caso del morrón estábamos cosechando desde mayo, pero el tomate estábamos para empezar en 10 días, se hizo toda la inversión y ahora quedamos sin nada ", contó Grilli en diálogo con El Observador.

Orsi lamentó la muerte de la mujer en Salto tras un accidente ocasionado por el temporal en el norte

Temporal con fuertes vientos y lluvias: una mujer que iba en moto murió en Salto tras impactar con chapas que se habían volado

La familia de Grilli, que no tuvo lesionados, tomó conocimiento del temporal en la misma madrugada. "El ruido era impresionante , volteó unos árboles al lado de la casa, quebró ramas, tiró un galpón abajo de ladrillo. Arrasó con todo, no quedó nada . La línea de luz la tiró al suelo", agregó el productor.

También aseguró que en la zona hay otras familias en la misma situación, algunos sin energía eléctrica. UTE informó que el temporal afectó a 48 mil clientes, sobre todo en Salto. Desde la mañana los vecinos están en conversación para ayudarse mutuamente, por ejemplo sacando árboles tirados que obstruyen los caminos.

Otro padre de familia que vive en la ciudad de Salto contó que se le voló el techo de su hogar. "Mire el desastre que le pasó a mi casa. Todo mojada las cosas de mis gurises. Todo se voló, todo el techo se me voló", afirmó en un video al que accedió Subrayado de Canal 10.

Destrozos del temporal de Salto en invernadero Cedida a El Observador

El temporal en cuestión también dejó a una muerte. Una mujer circulaba en moto cuando chocó con chapas que se habían desprendido por el viento. Sufrió una lesión en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

El presidente de la República Yamandú Orsi lamentó este caso y afirmó que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) "puso a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto".

Confederación Granjera definió como "catástrofe" al temporal en Salto y reclamó respuesta del gobierno

Destrozos del temporal de Salto en invernadero Cedida a El Observador

La Confederación Granjera del Uruguay definió como "catástrofe" al temporal en Salto y le reclamó al gobierno nacional "una respuesta rápida y contundente".

Entre varios puntos, pidió la "inmediata declaración de Emergencia Agropecuaria para la zona afectada", que el Banco de Seguros del Estado actúe rápido para que "productores puedan cobrar cuanto antes lo que les corresponde", así como "corrimientos de pagos" y "postergación del pago de tributos".

Debido a otras complicaciones previas, "esta tormenta puede significar el fin de la actividad para muchas familias", advierte la confederación. La gremial emitió un comunicado donde se puso disposición "para trabajar codo a codo" en reconstrucciones