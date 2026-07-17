Se activa el mercado de lanas y el precio de la carne ovina repunta desde el piso anual de oferta

Tras un ejercicio 2025/26 que al cierre del 30 de junio dejó muy buenos números para productores del rubro ovino , la nueva zafra de lanas arranca con demanda sostenida y los precios más altos desde 2019 , en tanto la faena repunta desde el piso estacional de oferta que limitó volúmenes de exportación, que mantienen valores récord por carne ovina .

La baja producción es lo que está marcando el mercado, que en lanas se caracteriza por una mayor estabilidad en la parte comercial y demanda activa que permite proyectar buenos valores, con algún ajuste menor en los próximos meses, según el operador Djalma Puppo.

“Estamos con la producción que va saliendo de la nueva zafra, ya no hay stocks”, afirmó en Radio Rural.

Ingresos por exportaciones del rubro ovino crecieron 40% con fuerte empuje de lanas y carne

Precios de las lanas subieron entre 81% y 36% en la última zafra

Los negocios en lanas finas se consolidan en referencias superiores al fin de la zafra anterior.

Promedios por lanas que entusiasman

Los promedios de 2025/2026 quedaron atrás afirman los operadores y se opera a precios de lana fina Merino en US$ 11 por kilo para el eje de 17,5 micras; US$ 10 por kilo vellón para fardos de 19 micras; y US$ 8,50 por kilo en el caso de las 20,5 micras.

También mejoró la demanda y los valores para el segmento de 23 micras con referencias en la última semana que alcanzan los US$ 6 por kilo vellón.

En sintonía con el mercado australiano, donde los precios de las lanas cruza y Corriedale son los que más subieron en el último año, en el mercado local se alcanzan valores destacados de US$ 3 por kilo en lanas acondicionadas y con grifa verde del eje de 27 micras, más del doble que un año atrás.

Mayor faena ovina en siete semanas

Los lanares para faena operan con la referencia del precio de la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) que subió a un nuevo máximo de US$ 6,19 por kilo para el cordero en la última semana, US$ 0,50 por encima del valor del novillo.

Las entradas son casi inmediatas.

La faena de lanares sumó 7.036 cabezas en la semana del 5 al 11 de julio, el mayor volumen en siete semanas.

En comparación a los 4.600 animales de la semana anterior aumentó 53%, con siete plantas operativas y el regreso de frigorífico San Jacinto y de Somicar.

La actividad es intermitente porque los establecimientos tienen dificultades para acceder el número de animales necesario para armar los calendarios semanales de faena y que en junio se reflejó en una caída de 60% en la operativa industrial.

En julio la faena va cayendo 27% respecto a 2025, especialmente por una reducción de 33% entre las ovejas y una baja menor de los corderos de solo 6,6%.

En lo que va de 2026 la faena ovina bajó 30% desde 315.438 a 219.916 cabezas.

Los negocios de exportación de carne ovina promediaron US$ 7.197 por tonelada en los últimos 30 días.

Eso significa una suba respecto a la semana anterior, aunque los volúmenes embarcados están siendo muy limitados en función a la escasa disponibilidad de animales.

La semana anterior, y de forma inusual, no se habían registrado embarques y entre el 5 y el 11 de julio la actividad fue mínima, con solo 11 toneladas enviadas a Guyana.

En lo que va de mes no se han registrado embarques a Brasil, principal mercado, ni a Israel, Medio Oriente o China, los destinos que más traccionan el rubro.

El promedio anual de precio para la carne ovina de exportación se ubica en US$ 6.815 con una suba de 30% interanual y de 84% en los dos últimos años.

Hasta la fecha se han exportado 4.759 toneladas de carne ovina este año, 25% menos que un año atrás.