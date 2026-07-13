El valor del consignatario de lana y el desafío de elevar el stock ahora que los precios mejoraron

Pablo Iramendi , nuevo presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay , asumió ese cargo “con orgullo y responsabilidad”, con el objetivo de “defender y promover la importancia del trabajo del consignatario lanero” , destacó a El Observador.

Iramendi, integrante de la firma Arrosa Iramendi & Asociados Limitada, comanda un equipo directivo que está al frente de una entidad que nuclea a nueve empresas que gestionan entre productores de lanas y exportadores del producto que lidera en las comercializaciones del rubro ovino en Uruguay .

Ajuste en el precio de la lana y valores firmes por los corderos y la carne ovina de exportación

Completado el primer semestre de 2026 hubo un crecimiento en los ingresos de divisas por exportaciones generales del rubro ovino (lanas y carne ovina), cuantificado en 40% con relación a enero-junio de 2025, alcanzando US$ 161 millones, actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), con una participación de lana y subproductos de 74% en ese monto.

Iramendi Recordó que a inicios de la década de los 90, cuando la majada nacional superaba los 26 millones de cabezas, se gestionaba un volumen de lanas del orden de los 100 millones de kilos, seguido eso por una caída constante –consecuencia de varios factores– que dejó al stock lanar en 4,75 millones de animales y el manejo de algo más de 20 millones de kilos de lanas.

También, señaló, durante todos estos últimos años cerraron varias firmas que accionaban en el mercado de compra y venta de lanas.

La importancia del consignatario de lana

No obstante ese fuerte achique, la actividad sigue siendo muy importante mencionó: “La gran parte de los lotes comercializados, un volumen muy grande, se hace a través de los consignatarios”.

Además, “estamos afiliados a la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP), una institución que tiene toda una vida en Uruguay”, subrayó.

La actividad del consignatario es clave, apuntó, “porque el exportador no tiene un contacto directo con el productor, el contacto lo tenemos los consignatarios, somos los que sabemos sus necesidades, el momento por el cual pasan, cómo vienen las esquilas… qué les pasa en sus empresas, somos los que estamos día a día en los campos”.

El consignatario es un intermediario fundamental que conoce todo lo que sucede y con su actividad beneficia a cada una de las partes involucradas en cada negocio El consignatario es un intermediario fundamental que conoce todo lo que sucede y con su actividad beneficia a cada una de las partes involucradas en cada negocio

Al fin una esquila con poca lana en los galpones.

La anhelada mejora tras años complejos

Sobre el sector ovino en Uruguay, indicó que “los últimos años fueron muy duros, hubo tres o cuatro años realmente complejos… hablar de lanas Corriedale tradicionales a US$ 0,50 el kilo, por mencionar un ejemplo, sin dudas desgastó mucho a todos, incidió en las cuentas y en lo anímico, se sintió… siempre hubo años buenos y malos, es verdad, solo que esta vez se demoró mucho en poder salir del mal momento”.

Puntualizó que “para mi generación lo de la pandemia fue algo que nunca habíamos soportado, Uruguay la llevó dentro de lo malo bastante bien, pero en otras partes del mundo hay incluso hoy secuelas… a nivel comercial cuando pasa algo así la gente deja de pensar en vestirse, en darse un lujo de comprar una prenda de buen vestir como lo son las de lana, eso incidió para mal y bueno, por suerte seguimos saliendo de todo eso”.

El problema, hacia adelante, ahora que hay precios que sí recompensan los esfuerzos en la cadena agroindustrial lanera, “es ver cómo se hace para recuperar el stock de ovinos”.

Actualmente tenemos buenos precios para la lana, también para la carne ovina, pero faltan lanares Actualmente tenemos buenos precios para la lana, también para la carne ovina, pero faltan lanares

Añadió que por sus características el sector tiene capacidad para crecer en el corto plazo, pero eso no es decirlo y hacerlo, “entiendo que hay un tema de mística, de ganas de volver a tener ovinos, para el que dejó no es sencillo volver a tener ovejas, hay varias cosas que inciden, está el tema del personal para trabajar que no es sencillo, hay además un cambio generacional que hace eso más complicado”.

“Uno que recorre campos, estancias, cargando lanas en todo el país… hoy se encuentra con grandes extensiones donde hay lanares, 800 hectáreas, 1.000 hectáreas… y ve una sola persona trabajando”, señaló.

Al mismo tiempo, hay adversidades que siguen sin resolverse, como el abigeato, los ataques de perros a lanares y el tema de los depredadores… “si entramos en esos temas, que son un drama para el productor, que hay mil denuncias y nadie le pone el cascabel al gato… vamos a estar hablando un día entero”, expresó.

Sobre el mercado lanero (ver más adelante los precios promedio de la zafra), “hoy por supuesto que tenemos precios mejores que los promedios, por cómo se desarrolló la zafra, hoy la realidad es que de cara a una nueva esquila prácticamente no queda lana para vender, ya la zafra pasada cuando empezaron a mejorar los valores muchos productores que tenían varias zafras en los galpones empezaron a vender, en las finas y gruesas, así que luego de los valores en suba que se dieron vamos a arrancar una zafra prácticamente sin stock, tanto en manos de productores como de exportadores y en el mundo, eso nos hace augurar precios no sé si mayores, pero por lo menos manteniéndose”, informó.

Tras llegar a valores muy deprimidos los precios de las lanas mejoraron.

Los valores

Al cierre de la última semana la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay publicó los precios promedios de la zafra 2025/2026 que los productores recibieron al comercializar su lana a través de las firmas integrantes de la Unión.

Se trata de negocios concretados por dichas empresas durante el período 01/06/2025 - 31/05/2026.

El objetivo de esta publicación de precios promedios para las diferentes razas, tipos de lana, micronajes y tipo de cosecha, es continuar aportando más transparencia al mercado y además colaborar para que los productores puedan estar más asesorados al tomar la decisión de vender su producción.

Este es un servicio que las empresas asociadas a la Unión brindan a sus clientes y a todo el sector ovino.

La nueva directiva

Presidente: Pablo Iramendi – Arrosa Iramendi & Asoc.Ltda.

Vice-Presidente: Francisco Preve – Megaagro Haciendas Ltda.

Secretario: Santiago Onandi – Zambrano y Cia. S.A.

Tesorero: Martin Villaronga – Victorica Consignaciones S.R.L.

Vocal: Ricardo Stewart – Esc. Romualdo Rodriguez Ltda.

Vocal: Carlos Martín Correa – Correa y San Román.

Las empresas integrantes

Arrosa Iramendi & Asociados Ltda

Correa y San Román

Escritorio Dutra Ltda

Escritorio Romualdo Rodríguez Ltda

Ricardo Stewart y Cia. Ltda

Megaagro Haciendas Ltda

Francisco Dotti SC

Victorica Consignaciones SRL

Zambrano y Cía. SA