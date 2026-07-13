El MGAP informó una nueva recomendación para el mejor control de la garrapata bovina

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , teniendo como marco la serie educativa titulada "Aprendiendo sobre la Garrapata Bovina" -campaña impulsada por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)-, trasladó a los actores del sector ganadero una nueva recomendación .

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La campaña mencionada tiene como público objetivo a productores, veterinarios y demás actores vinculados a la ganadería y el propósito es extender herramientas prácticas para comprender el comportamiento de la garrapata y promover decisiones sanitarias oportunas.

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Estrategia clave en la lucha público-privada contra la garrapata: sumarle conocimientos a los productores

Según se explicó en esta oportunidad, durante el invierno y el comienzo de la primavera la presencia de garrapatas suele ser menor, pero el ciclo biológico ya está en marcha.

Actuar en ese momento es más efectivo y menos costoso que esperar a que la infestación sea visible.

En el control de la garrapata bovina, uno de los errores más frecuentes es esperar a observar una gran cantidad de parásitos sobre los animales para comenzar los tratamientos.

Sin embargo, cuando las garrapatas ya son visibles en forma masiva, buena parte de su ciclo reproductivo ya ocurrió.

El invierno y la garrapata en vacunos

Durante el invierno y el inicio de la primavera, la población de garrapatas es menor y muchas de ellas permanecen en el ambiente.

Además, el mayor pelaje de los animales puede dificultar su observación: aunque parezca que el problema todavía no existe, el ciclo biológico ya comenzó, se indicó.

Por eso, el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata recomienda planificar el control desde la primera generación, que se desarrolla entre julio y agosto.

Intervenir en esta etapa permite reducir la cantidad de garrapatas que aparecerán en las generaciones siguientes y facilita el control sanitario durante el resto del año.

Esperar a que la infestación sea evidente suele traducirse en una mayor población de garrapatas, más tratamientos y mayores costos para el establecimiento.

El objetivo no es reaccionar cuando el problema ya es visible, sino anticiparse: la estrategia más efectiva consiste en planificar los tratamientos junto al veterinario o veterinaria de confianza, respetando los tiempos y las recomendaciones para cada establecimiento.