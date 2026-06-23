Los detalles de la serie educativa del MGAP sobre el tema garrapata

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció la inminente activación de una serie educativa que tiene por objetivo contribuir a que exista un mejor manejo relacionado con un problema sanitario grave en la ganadería de Uruguay, el de los daños generados por la garrapata bovina .

Según se informó desde el ministerio, la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) -a través de la Unidad de Educación Sanitaria y Extensión- comenzará a difundir la serie educativa “Aprendiendo sobre la Garrapata Bovina”.

El público objetivo está conformado por productores, productoras, veterinarios y demás actores vinculados a la ganadería, se indicó.

El MGAP le puso números a la campaña de arroz con buenas y malas

MGAP extendió los plazos de convocatorias a productores que pueden beneficiarse con tres programas

Al cierre del año pasado el MGAP advirtió que las pérdidas por la acción de la garrapata bovina duplican las estimaciones históricas, aludiendo a estudios sectoriales recientes que sitúan en torno a US$ 95 millones las pérdidas anuales por el impacto directo de la garrapata y problemas asociados, tratándose de una parasitosis que duplica el costo sanitario y afecta la eficiencia reproductiva y la comercialización.

La propuesta, se explicó, busca acercar conceptos clave sobre la biología de la garrapata, su impacto en los sistemas productivos y las herramientas disponibles para su control, mediante contenidos breves, visuales y de fácil comprensión.

A lo largo de las próximas semanas se abordarán temas como las generaciones de garrapata, la importancia del control temprano, los tratamientos generacionales, la resistencia a los garrapaticidas, los grupos químicos y el Test de Sensibilidad, entre otros aspectos relevantes para la toma de decisiones sanitarias en los establecimientos.

Ganadería en campos del norte del Río Negro, en Uruguay. Foto: Juan Samuelle

La serie se enmarca en las acciones de educación sanitaria que impulsa la DGSG y procura fortalecer el conocimiento sobre una de las principales problemáticas sanitarias que enfrenta la ganadería nacional.

Uno de los mensajes centrales de la campaña es la importancia de actuar en forma temprana.

Comprender cómo se desarrolla la población de garrapatas a lo largo del año permite planificar mejor las estrategias de control y reducir el impacto de la infestación en los rodeos.

Asimismo, los contenidos destacan el valor del asesoramiento veterinario y la necesidad de adaptar las estrategias sanitarias a la realidad de cada establecimiento.

La serie será difundida a través de las redes sociales de la DGSG y otros canales institucionales, con el objetivo de contribuir a una ganadería más informada y a una mejor gestión sanitaria de los predios.

La batalla contra la garrapata se gana antes de verla La batalla contra la garrapata se gana antes de verla

Los 11 temas considerados