Mundial 2026: Quién es el hincha de Congo que se queda inmóvil durante 90 minutos

El Mundial 2026 ya tiene uno de sus personajes más llamativos, incluso sin haber estado presente en el debut de la República Democrática del Congo ante Portugal . Se trata de Michel Nkuka Mboladinga , conocido popularmente como "Lumumba Vea", un hincha que se volvió viral en redes sociales por permanecer completamente inmóvil durante los partidos de su selección, con un brazo levantado hacia el cielo.

Las imágenes del congoleño recorrieron las redes sociales durante la Copa Africana de Naciones 2025 y ahora miles de usuarios esperan verlo en las próximas presentaciones de los "Leopardos" en el Mundial . Según el portal Globo de Brasil , no pudo asistir al estreno de su selección por cuestiones logísticas y de ingreso a Estados Unidos , aunque se prevé que se sume a la delegación en los siguientes encuentros.

Michel Nkuka Mboladinga nació en la República Democrática del Congo y desde 2013 acompaña a la selección nacional con una particular puesta en escena. Durante los partidos se mantiene de pie, sin moverse durante los 90 minutos, vestido con trajes inspirados en los colores de su país y con una estética que recuerda a Patrice Lumumba, el primer primer ministro de la nación africana.

Su apodo, "Lumumba Vea", significa "Lumumba vive". El gesto del brazo levantado y la inmovilidad reproducen la postura de la estatua de Patrice Lumumba ubicada en Kinshasa . Para Mboladinga , su actuación es una forma de homenaje a la memoria, la dignidad y la soberanía del pueblo congoleño.

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La figura de Mboladinga llamó la atención porque contrasta con el ambiente habitual de las tribunas africanas, caracterizadas por el canto, los bailes y la celebración constante. Su presencia silenciosa y estática se convirtió en una de las imágenes más compartidas de la Copa Africana y le valió el reconocimiento de aficionados de todo el mundo.

Incluso los propios jugadores de la República Democrática del Congo impulsaron su incorporación a la delegación mundialista, al considerarlo un símbolo de identidad y de apoyo emocional para el equipo.

Aunque estuvo ausente en el estreno ante Portugal, la expectativa crece de cara a los próximos partidos de Congo. Si finalmente aparece en los estadios del Mundial 2026, el congoleño podría volver a convertirse en uno de los grandes fenómenos virales del máximo torneo internacional.