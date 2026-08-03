Segunda División Profesional: se cerró la fecha 12 y Plaza Colonia quedó como único líder de la Tabla Anual

Se cerró este lunes la disputa de la fecha 12 de la fase regular de la Segunda División Profesional con el
La fecha se abrió el sábado con un importante y necesario triunfo 2-1 de Uruguay Montevideo sobre Huracán FC que tras un gran comienzo está de capa caída y comienza a preocuparse con el descenso.
Lucas Rodríguez fue figura con dos goles y Francisco Martinicorena metió el otro marcando para Huracán Maximiliano Rodríguez.
Rentistas le ganó de local 5-2 a La Luz con goles de Michel Silveira en dos oportunidades, Carlos Sánchez que picó un penal, Nicolás Mallet y Horacio Sequeira contra anotaciones de Joaquín Gottesman y Federico Rodríguez.
Plaza Colonia goleó 3-0 al débil Miramar Misiones y se mantuvo como puntero de la Tabla Anual. Pablo García, Ignacio "Sapito" Pereira y Valentín Amoroso marcaron los goles del triunfo.
En el Parque Maracaná, Cerrito y Fénix empataron 1-1 en duelo importante en la parte alta de la tabla. Luciano Batista hizo el gol del Cerri y Ezequiel Silveira, en contra, hizo el de Fénix.
El domingo, en partido que se postergó un día por las lluvias que azotaron al norte del país, Tacuarembó dio la nota de la jornada y derrotó 1-0 a River Plate con gol de Joaquín Moreira.
Este lunes, en el Palermo, Atenas dio la nota y le ganó jugando muy bien a Colón por 4-1 con goles de Nicolás Suárez y Agustín da Rocha, en dos oportunidades, y Agustín Acosta. El único tanto de Colón fue de Lucas Espinosa.
Por la noche, Paysandú FC le ganó 2-1 a Oriental, sumó tres puntos vitales para el descenso y bajó a los de La Paz de la cima de la tabla. Franco López y Luis López hicieron los goles de Paysandú y Bruno Motta el de Oriental.
Posiciones de la Tabla Anual
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empates
| Perdidos
| Goles
| En contra
|Plaza Colonia
|31
|18
|9
|4
|5
|24
|13
| Cerrito
|29
|18
|7
|8
|3
|24
|22
| Fénix
|28
|18
|7
|7
|4
|29
|20
| Oriental
|28
|18
|7
|7
|4
|25
|20
| Rentistas
|27
|18
|7
|6
|5
|22
|20
| Atenas
|26
|18
|8
|2
|8
|27
|24
| Colón
|24
|18
|6
|6
|6
|21
|21
| La Luz
|23
|18
|5
|8
|5
|16
|19
| Huracán
|22
|18
|5
|7
|6
|18
|22
| River Plate
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|31
| Uruguay Mdeo.
|21
|18
|5
|6
|7
|21
|22
| Paysandú
|18
|18
|6
|2
|10
|21
|25
| Tacuarembó
|20
|18
|5
|5
|8
|14
|21
| Miramar Misiones
|18
|18
|4
|6
|8
|17
|23
Los dos primeros, terminadas las dos ruedas de la fase regular, ascenderán directamente y los ubicados del tercero al sexto lugar jugarán playoffs por el tercer ascenso.
Fénix, como campeón del competencia, tendrá derecho a jugar los playoffs si no queda entre los seis primeros de la Anual, aunque por ahora está a un punto del ascenso directo.
En la tabla del descenso, Uruguay Montevideo sigue en el último lugar a pesar de su triunfo con un promedio de 0,940, mientras que Miramar Misiones que quedó último en la Anual bajó a zona de los dos que descienden con un promedio de 1,000.
La Luz sigue complicado con 1,080 y Cerrito no está salvado porque tiene 1,100 de promedio.
Paysandú FC dio un interesante salto y pasó a tener 1,111, mientras que River Plate y Huracán promedian 1,222.