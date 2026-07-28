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Thomás Chacón vuelve al fútbol uruguayo para jugar en Segunda División Profesional

Con 25 años, el volante ofensivo Thomás Chacón estaba jugando en Suiza y volverá al fútbol uruguayo para jugar en Segunda División Profesional

28 de julio de 2026 9:49 hs
Thomas Chacón

Thomas Chacón

Diego Battiste

El volante ofensivo Thomás Chacón vuelve al fútbol uruguayo para jugar en la Segunda División Profesional. El ex Danubio fue presentado por Rentistas y reforzará al equipo que dirige el argentino Omar "Turco" Asad y que está en la pelea por uno de los tres ascensos a Primera.

Chacón es generación 2000 y tiene 25 años. Cumplirá 26 el 17 de agosto.

Debutó en 2017 en Danubio y en 2019 emigró a Minnesota. Ese año jugó el Sudamericano sub 20 de Chile, donde sumó solo 69 minutos, contra Ecuador, y luego el Mundial de Polonia donde no estuvo en el triunfo del debut ante la Noruega de Erling Haaland, pero sí vio acción contra Honduras y Nueva Zelanda.

En 2021 volvió al fútbol uruguayo para jugar en Liverpool.

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A mediados de 2022 desembarcó en el fútbol de Suiza para jugar en el equipo de Pablo Bentancur, Bellinzona.

Desde setiembre de 2025 jugó en Aarau, también de Suiza, con 20 partidos y una asistencia.

Rentistas se hace así de los servicios de un jugador que puede darle un importante salto de calidad en busca del objetivo de volver a Primera.

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