Freddy García en Quedó Picando: su vida como streamer, su rol como "única oposición" en Peñarol y el día que un dirigente le ofreció un cheque por su silencio

El empresario y streamer Freddy García aseguró que es la "única oposición" al oficialismo de Ignacio Ruglio en Peñarol , de cara a las elecciones que habrá en el club a fin de año en las que participará, y contó cómo llegó a trabajar en YouTube en Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

"Acá cuando hablan de oposición, oposición hay una sola y la tienen acá sentado: Freddy García. Esa es la única oposición que hoy existe en Peñarol. El resto todavía no se decidió o está muy pegadito a Ruglio. Acá hay dos bandos: es con Ruglio o en contra de Ruglio" , expresó el precandidato a presidente carbonero.

Además de apuntar contra el actual mandatario de Peñarol, a quien catalogó como "el peor presidente de la historia" del club, García también fue contra Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera , expresidentes y ambos posibles contendientes en las elecciones de este año.

Sobre el primero, aseguró que en una entrevista reciente no escuchó "ni una sola crítica" a la actual dirigencia carbonera , y marcó que "tiene la oportunidad de posicionarse como oposición o como cómplice".

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Sobre Barrera, que aún no definió qué rol tendrá en las elecciones, remarcó que en su entrevista con Quedó Picando de la pasada semana el expresidente desmintió que el club le pagó viajes al exterior, pero no que no iba a hacer revisionismo económico de la institución si llegaba a ser presidente, sosteniendo que tiene un pacto con Ruglio y calificándolo de "traidor".

Al respecto de su candidatura, García indicó que uno de sus ejes centrales será contar con una atención psicológica al servicio de los futbolistas las 24 horas, para impulsar una "mentalidad ganadora", un cambio en la captación de jugadores y en los "filtros" que deben pasar para ser contratados (indicando, por ejemplo, que Diego García no habría llegado al club si él hubiese estado al mando), y puntualizó que su "gerente de estrategia deportiva" será José "Pepe" Herrera.

Por otra parte, contó que en su vida personal maneja dos empresas, una de logística y otra de desarrollo de streaming, mientras lleva adelante su canal de YouTube vinculado a Peñarol, que comenzó como un hobby en la pandemia y que con los años fue generándole el "compromiso" de meterse en el club para denunciar distintas irregularidades de la gestión encabezada por Ruglio, para luego postularse como candidato.

"Yo poco a poco me fui metiendo en Peñarol y fui viendo que lo que uno veía era solamente la tapa. Todo lo que estaba atrás era un mundo que empezó a querer presionarme. Yo soy un tipo bastante complicado para que me presionen, no me gusta que me manden, me gusta saber a dónde voy", explicó Freddy, que marcó que el "punto de quiebre" ocurrió cuando un dirigente lo quiso sobornar para silenciarlo.

"El dirigente me dijo: 'Voy al baño, voy a poner acá un cheque, vos ponés tu cifra y a partir de mañana no le pegamos nada más a este'. Ese dirigente dejó de existir a partir de ese momento porque yo lo publiqué, publiqué hasta los chats", expresó García, que valoró que en estos dos últimos años tuvo distintos problemas de salud y lo único que lo mantuvo "con aspiración a querer seguir aportando algo en este mundo" fue "Peñarol".

Repasá la entrevista completa de Freddy García con Quedó Picando: