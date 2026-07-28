Federico Viñas volverá a México para ser nuevo jugador del Toluca, que pagó una cifra millonaria por su pase

El delantero de la selección uruguaya Federico Viñas será nuevo jugador del Toluca de México, país al que volverá tras dos años luego de su paso por el Real Oviedo de España, confirmaron fuentes del entorno del jugador a Referí.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Luego de ser sondeado por diferentes clubes de Europa, tras un buen final de temporada en el Oviedo y después de participar en el Mundial 2026 con Uruguay, finalmente Toluca fue quien pagó por el pase del atacante.

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo y confirmaron fuentes cercanas a Viñas a Referí, el club de la Liga MX desembolsó US$ 13,5 millones por el pase del uruguayo al León, club dueño de su ficha (propiedad del Grupo Pachuca, al igual que el Oviedo).

Toluca será el tercer club mexicano en el que jugará Viñas. El delantero tuvo su primera experiencia en el exterior en el América, en el que convirtió 54 goles en 122 partidos de 2020 a 2023, año en el que fue comprado en casi US$ 4 millones por el León. Allí estuvo un año, en el que anotó 16 goles en 36 encuentros.