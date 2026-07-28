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Federico Viñas volverá a México para ser nuevo jugador del Toluca, que pagó una cifra millonaria por su pase

El delantero de la selección uruguaya tendrá su tercera experiencia en México, luego de pasar por el América y el León de ese país

28 de julio de 2026 10:50 hs
Federico Viñas en el Mundial 2026 con la selección uruguaya

Federico Viñas en el Mundial 2026 con la selección uruguaya

Foto: Alex Slitz/Getty Images North America/Getty Images via AFP

El delantero de la selección uruguaya Federico Viñas será nuevo jugador del Toluca de México, país al que volverá tras dos años luego de su paso por el Real Oviedo de España, confirmaron fuentes del entorno del jugador a Referí.

Luego de ser sondeado por diferentes clubes de Europa, tras un buen final de temporada en el Oviedo y después de participar en el Mundial 2026 con Uruguay, finalmente Toluca fue quien pagó por el pase del atacante.

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo y confirmaron fuentes cercanas a Viñas a Referí, el club de la Liga MX desembolsó US$ 13,5 millones por el pase del uruguayo al León, club dueño de su ficha (propiedad del Grupo Pachuca, al igual que el Oviedo).

Toluca será el tercer club mexicano en el que jugará Viñas. El delantero tuvo su primera experiencia en el exterior en el América, en el que convirtió 54 goles en 122 partidos de 2020 a 2023, año en el que fue comprado en casi US$ 4 millones por el León. Allí estuvo un año, en el que anotó 16 goles en 36 encuentros.

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Durante su paso por el Oviedo el uruguayo anotó 10 tantos en 53 partidos, obteniendo el ascenso a LaLiga en la temporada 2024/2025 y siendo uno de los mejores jugadores del club español en su campaña en Primera, que terminó en descenso.

Ahora Viñas será compañero de los uruguayos Federico Pereira, Bruno Méndez y Franco Rossi, que obtuvieron meses atrás la Concacaf Champions League con los Diablos Rojos.

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