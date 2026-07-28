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Allanamientos nocturnos: Botana acusó al FA de no votar contra el narco y Brenta le dijo que no tiene "autoridad moral" para juzgar a la izquierda

El oficialista también dijo que el opositor perteneció a un gobierno, que entre otras cosas, "le dio un pasaporte a un narco pesado y peligroso como Marset"

28 de julio de 2026 11:41 hs
Archivo: allanamiento de local nocturno en Montevideo

Archivo: allanamiento de local nocturno en Montevideo

Foto: Ministerio del Interior

El senador del Partido Nacional, Javier García, volvió a plantear públicamente habilitar los allanamientos nocturnos, y pidió iniciar conversaciones con el resto del oposición y el oficialismo por el tema, lo que generó un cruce entre dos senadores de cada una de las facciones.

El también senador blanco, Sergio Botana, aseguró que "el narco trabaja toda la noche y cuando la Policía puede acceder, ya se terminó toda la mercadería". "Lo que sí nos quedó como saldo de la noche fueron dos, tres, cuatro, cinco muertes, y algún niño todavía entre ellos", dijo Botana para justificar la habilitación de los allanamientos nocturnos.

A su vez, el nacionalista insistió con una idea que ya ha manifestado en otras ocasiones. "El Frente Amplio siempre va a encontrar razones para no votar cosas que vayan en contra del narcotráfico. No es un narco-partido, pero sigue en la misma línea de no votar una sola cosa que pueda afectar al narcotráfico", agregó el senador en rueda de prensa consignada por Telenoche de Canal 4.

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El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, también fue consultado sobre la propuesta. "Pensar que una solución puntual puede resolver una problemática tan compleja como la que está planteada, responde más a una cuestión de campaña, a un discurso de campaña electoral, que a una situación de este tipo", contestó Brenta.

El oficialista también respondió las acusaciones de Botana y le dijo que perteneció a un gobierno, que entre otras cosas, "le dio un pasaporte a un narco pesado y peligroso como (Sebastián) Marset". "El senador Botana no tiene la más mínima autoridad moral para juzgar a lo que ha sido el Frente Amplio", añadió el legislador de la izquierda.

El pasado sábado durante un congreso del sector Alianza País del Partido Nacional, Javier García –líder de este grupo– dijo que es necesario habilitar los allanamientos en horas de la noche para casos de delitos graves. Además, informó que solicitará al senador blanco Carlos Camy que inicie conversaciones con el Frente Amplio, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente para analizar la viabilidad de un acuerdo.

"No hay nada más prioritario que combatir la inseguridad. Si nos ponemos de acuerdo en algo tan importante, será un paso de madurez del sistema político para juntos enfrentar a las mafias", escribió García en sus redes sociales.

En este sentido, Botana expresó que esta medida es "una herramienta" más para llevar adelante la lucha contra el narco. "El ministro (Negro) tira la toalla, dice que la guerra es imposible. Le estamos dando una herramienta como para poder rehabilitarse y tener ganas de luchar contra el narcotráfico".

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