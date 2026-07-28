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La oferta que Peñarol analiza para vender a Brian Barboza: la cifra, qué pretenden los dirigentes y qué alternativa manejan si se va

Peñarol analizará este martes en consejo directivo una oferta que llegó por el lateral juvenil Brian Barboza

28 de julio de 2026 11:48 hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Brian Barboza&nbsp;

Brian Barboza 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol recibió en las últimas horas una oferta de compra por su lateral juvenil Brian Barboza y la misma será analizada este martes en consejo directivo.

Barboza es generación 2008, cumplió la mayoría de edad el 14 de mayo y debutó el pasado 4 de mayo en el 1-1 contra Defensor Sporting por el Torneo Apertura, usó la número 40 y fue sustituido a los 54' por Matías González.

Por ahora suma 10 partidos con 679 minutos en cancha.

Anteriormente había jugado tres partidos en la Copa de la Liga AUF, torneo amistoso con el que se abrió la temporada.

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Barboza juega en Peñarol desde el fútbol infantil, empezó como delantero, tuvo algún partido como volante, pero finalmente se formó como zaguero en su etapa juvenil.

Por su estatura, 1,80 metros, y su velocidad, Diego Aguirre le dio entrada al primer equipo como lateral derecho.

Es un jugador que tiene mucho por mejorar en las culminaciones de sus centros, pero que demostró enorme personalidad para ganarse el puesto en un momento complicado de Peñarol.

Es veloz y muy fuerte para los duelos defensivos.

La consistencia de sus rendimientos llevaron a que varios dirigentes dijeran en la interna que Peñarol tenía el puesto de lateral derecho cubierto en este segundo semestre del año a pesar de la partida del argentino Franco Escobar a Newell's Old Boys.

Barboza tiene como alternativas a Kevin Rodríguez e Ignacio Alegre, jugadores de la casa.

El entrenador Aguirre había pedido la contratación del argentino Juan Barinaga, de Boca Juniors, quien no cuenta para Rodolfo Arruabarrena.

Los dirigentes también acercaron la opción de Franco Pizzichilo, de Montevideo City Torque, pero esa operación ameritaba una negociación y desembolso de dinero.

Al día de hoy la dirigencia está plantada en reactivar negociaciones por Barinaga (Boca pretende un préstamo con un cargo que no rondaría los US$ 300 mil) solamente si sale algunos de los laterales de Peñarol.

Y en ese sentido, Pablo Bentancur, representante de Barboza, le acercó a los dirigentes una propuesta que según se informó a Referí ronda los US$ 1,8 millones por el 50% del pase. La misma llegó desde un club mexicano.

La primera posición que se adoptó en la interna del club es analizar la propuesta, porque se entiende que es muy interesante, pero también se negociará que Barboza se quede en Peñarol a completar la temporada 2026.

Se entiende que eso será beneficioso no solo para Peñarol sino también para el jugador y hasta el club que lo contrate porque el Torneo Apertura mexicano comenzó hace dos fechas.

Si el jugador se va en diciembre, podrá comenzar en enero la pretemporada en su nuevo club con tiempo para aclimatarse y prepararse adecuadamente.

Pero la idea es intentar cerrar el negocio ya a mitad de este año aunque la decisión del momento en que se vaya al jugador dependerá también de lo que quiera el club comprador.

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