Las Fuerza Aérea Uruguaya confirmó el ambicioso proyecto para modernizar dos de sus aviones militares

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) hizo oficial la modernización de las cabinas de sus aeronaves Pilatus PC-7 y Cessna U-206H , un proyecto que incorpora tecnología de última generación con el objetivo de mejorar la seguridad operacional, optimizar el entrenamiento de las tripulaciones y fortalecer la capacidad operativa de ambas flotas.

La presentación se realizó en la Brigada Aérea I y reunió a autoridades del Gobierno nacional , de la conducción militar y de la Fuerza Aérea . La iniciativa forma parte del proceso de actualización tecnológica que impulsa la institución para extender la vida útil de sus aeronaves de instrucción y apoyo, incorporando sistemas de aviónica más modernos y acordes con los estándares actuales.

El proyecto contempla la renovación integral de las cabinas de vuelo de los Pilatus PC-7 , utilizados principalmente para la formación avanzada de pilotos militares, y de los Cessna U-206H , empleados en tareas de enlace, observación, apoyo logístico y entrenamiento.

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La actualización incorpora pantallas digitales, nuevos instrumentos de navegación y sistemas electrónicos de última generación que reemplazan parte del equipamiento analógico original. De esta manera, las tripulaciones podrán operar con una interfaz más moderna y similar a la que utilizan aeronaves de reciente fabricación.

Según explicó la FAU, la modernización busca incrementar la seguridad durante las operaciones, facilitar la capacitación de pilotos e instructores y mejorar la eficiencia de las misiones que cumplen estas aeronaves.

La incorporación de nueva aviónica también permitirá reducir la carga de trabajo de las tripulaciones, mejorar la conciencia situacional durante el vuelo y facilitar las tareas de mantenimiento mediante equipos con mayor disponibilidad de repuestos y soporte tecnológico.

Fuerza Aérea Uruguaya

La ceremonia fue encabezada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y contó con la participación del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, general del Aire Fernando Colina. También asistieron el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del Aire Rodolfo Pereyra, además de oficiales generales y superiores de la FAU, autoridades nacionales, representantes civiles e invitados especiales.

La actualización de ambas plataformas busca mantener su vigencia operativa durante los próximos años, incorporando tecnología compatible con los actuales estándares de navegación y entrenamiento sin necesidad de reemplazar completamente las aeronaves.

El Pilatus PC-7 constituye uno de los principales aviones de entrenamiento de la FAU. Fabricado por la empresa suiza Pilatus Aircraft, se utiliza para la formación avanzada de pilotos militares antes de su transición hacia aeronaves de mayores prestaciones. Además de su función como entrenador, también puede emplearse en tareas de vigilancia y apoyo aéreo ligero.

El Cessna U-206H, en tanto, es una aeronave monomotor multipropósito utilizada para misiones de enlace, transporte liviano, reconocimiento, observación y apoyo a diferentes operaciones. Su versatilidad le permite operar desde pistas de reducidas dimensiones y brindar apoyo en distintas regiones del país.