INAU busca familiares de niña de cinco años que fue encontrada sola en una casa de Rivera: su madre se suicidó días después

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) busca a familiares de la niña de cinco años que fue encontrada sola en una casa de Rivera el pasado viernes. La madre se suicidó y fue encontrada por oficiales dos días después de que la menor fuera hallada por las autoridades, confirmaron desde el instituto.
La niña en cuestión ingresó a un hogar infantil del INAU el viernes a las 04:00 "por una situación de riesgo de negligencia por parte de la referente familiar", dijo el director departamental del INAU en Rivera, Marcos Pintos.
Un vecino fue quien llamó de madrugada a las autoridades al escuchar el llanto de la menor de edad, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4). Los policías llegaron hasta el lugar y notaron que la puerta estaba cerrada con candado. Entraron, rescataron a la niña y la llevaron hasta el centro de menores.
"La niña se encuentra muy bien: dialoga, comunica, tiene aspectos de socialización que son muy buenos y valorados por el equipo técnico", contó el director departamental al citado medio.
El instituto "estaba haciendo un seguimiento importante por otras situaciones especiales" a la menor. Ahora las autoridades buscan "otro tipo de referentes familiares que puedan hacerse cargo de la niña". Concretamente buscan que tenga "un buen vínculo o ya los conozca".