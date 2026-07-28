INAU busca familiares de niña de cinco años que fue encontrada sola en una casa de Rivera: su madre se suicidó días después

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) busca a familiares de la niña de cinco años que fue encontrada sola en una casa de Rivera el pasado viernes. La madre se suicidó y fue encontrada por oficiales dos días después de que la menor fuera hallada por las autoridades, confirmaron desde el instituto.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La niña en cuestión ingresó a un hogar infantil del INAU el viernes a las 04:00 "por una situación de riesgo de negligencia por parte de la referente familiar", dijo el director departamental del INAU en Rivera, Marcos Pintos.

Un vecino fue quien llamó de madrugada a las autoridades al escuchar el llanto de la menor de edad, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4). Los policías llegaron hasta el lugar y notaron que la puerta estaba cerrada con candado. Entraron, rescataron a la niña y la llevaron hasta el centro de menores.

"La niña se encuentra muy bien: dialoga, comunica, tiene aspectos de socialización que son muy buenos y valorados por el equipo técnico", contó el director departamental al citado medio.