Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Miércoles:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / SE BUSCA

INAU busca familiares de niña de cinco años que fue encontrada sola en una casa de Rivera: su madre se suicidó días después

La madre dejó a su hija sola en su casa y días después se suicidó, confirmaron desde el instituto

28 de julio de 2026 10:58 hs
Foto inau

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) busca a familiares de la niña de cinco años que fue encontrada sola en una casa de Rivera el pasado viernes. La madre se suicidó y fue encontrada por oficiales dos días después de que la menor fuera hallada por las autoridades, confirmaron desde el instituto.

La niña en cuestión ingresó a un hogar infantil del INAU el viernes a las 04:00 "por una situación de riesgo de negligencia por parte de la referente familiar", dijo el director departamental del INAU en Rivera, Marcos Pintos.

Un vecino fue quien llamó de madrugada a las autoridades al escuchar el llanto de la menor de edad, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4). Los policías llegaron hasta el lugar y notaron que la puerta estaba cerrada con candado. Entraron, rescataron a la niña y la llevaron hasta el centro de menores.

Más noticias

El niño de 11 años que mató a otro de 12 con un arma permanecerá bajo el amparo de INAU mientras investigan el caso

Diputado blanco presentó un pedido de informe al INAU tras designación directa por excepción del Kairós a Centro DIES

"La niña se encuentra muy bien: dialoga, comunica, tiene aspectos de socialización que son muy buenos y valorados por el equipo técnico", contó el director departamental al citado medio.

El instituto "estaba haciendo un seguimiento importante por otras situaciones especiales" a la menor. Ahora las autoridades buscan "otro tipo de referentes familiares que puedan hacerse cargo de la niña". Concretamente buscan que tenga "un buen vínculo o ya los conozca".

Las más leídas

ASSE denunciará al exdirector del Hemocentro de Maldonado: detectaron atrasos en informar a donantes que podían portar enfermedades

Caso Charles Carrera: la historia clínica sobre Bonomi que se acordó ingresar a juicio y la molestia de la defensa por la "mala fe" de fiscalía

Una mujer apareció muerta sobre la Ruta 16: un vehículo volvió a atropellar el cuerpo y escapó

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 28 de julio

Temas

INAU Rivera

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos