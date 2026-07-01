Diputado blanco presentó un pedido de informe al INAU tras designación directa por excepción del Kairós a Centro DIES

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian , cuestionó la designación directa por excepción del nuevo centro Kairós a la organización Centro DIES tras el cierre del centro Tribal , y anunció que presentó un pedido de informe al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) para conocer los detalles detrás de esta decisión .

"La gestión de este nuevo centro fue adjudicada mediante una designación directa, por excepción, a una ONG llamada DIES. ¿Saben ustedes cuál es el antecedente reciente de esta organización? Que un adolescente se había suicidado dentro de uno de sus centros y que existía una investigación administrativa sobre ese caso ", comenzó denunciando el político a través de sus redes sociales.

"Lo más llamativo es que la propia asesoría letrada del INAU había planteado una serie de preguntas que consideraba imprescindibles para esclarecer lo ocurrido. Preguntas concretas, preguntas relevantes. ¿Y saben qué pasó? Esas preguntas quedaron sin respuesta en el expediente. Cinco días antes de que se votara la adjudicación de este nuevo convenio, la investigación fue archivada sin que esas dudas hubieran sido aclaradas ", agregó.

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Tras esto, señaló que la "evaluación" usada para "justificar" la elección de dicha ONG describía en sus documentos "problemas de gestión, situaciones reiteradas de violencia, dificultades de seguimiento, diferencias en la infraestructura" , entre otras observaciones.

Luego, cuestionó la decisión de aprobar una partida de 74 unidades reajustables (UR) por adolescente para la organización Centro DIES cuando en un "convenio similar" recibían "aproximadamente 39 UR por adolescente".

"Un aumento cercano al 90%. ¿Dónde está el análisis técnico que justifica ese incremento? ¿Dónde está el detalle de costos? ¿Dónde está la explicación para los uruguayos que financian este sistema con sus impuestos?", se preguntó.

"Esperamos respuestas claras, documentos claros y explicaciones claras. Porque la transparencia no consiste en cambiarle de nombre a los problemas. La transparencia consiste en explicar cómo se toman las decisiones, por qué se toman y cuánto le van a costar los uruguayos", expresó en el cierre.

La representante de la oposición dentro del INAU, Carina Gómez, votó en contra de la contratación de la organización Centro DIES.

En su fundamento de voto, al que tuvo acceso El Observador, Gómez señaló un tratamiento exprés y déficit de información a la Dirección, una designación directa por excepción sin acreditar la excepcionalidad, la existencia de un expediente usado para respaldar la elección de la ONG que señala "debilidades estructurales" en el proyecto, el suicidio de un adolescente dentro de un centro de DIES, entre otros puntos.

"La urgencia de cerrar Tribal es real. La necesidad de un dispositivo de primera respuesta especializado para adolescentes con niveles medios y altos de riesgo psicosocial es real y apremiante. Nada de esto se resuelve aprobando, en menos de veinticuatro horas, una designación directa por excepción a favor de una organización cuyo principal antecedente reciente es un proyecto con debilidades estructurales documentadas, un suicidio de una adolescente con una investigación de urgencia archivada sin que se contesten las dudas de Asesoría Letrada, por un monto sin justificación técnico-económica, sin local definido, sin proyecto operativo cerrado, sin cronograma de cierre del dispositivo que se viene a sustituir y sin información adecuada al órgano colegiado que debe votarlo", expresó.