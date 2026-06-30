UTE ofrece una tarifa para pagar hasta tres veces menos por la luz: quiénes pueden acceder y cómo funciona

Con la llegada del invierno y el aumento del consumo de electricidad, UTE ofrece una alternativa para reducir el costo de la factura . Se trata del Plan Inteligente Hogares , un sistema de tarifas por franjas horarias que permite pagar un precio considerablemente menor por la energía durante determinados períodos del día.

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En el horario más barato, el costo del kilovatio hora (kWh) es de $ 2,443 , frente a los $ 12,034 que se pagan en el horario punta, es decir, casi cinco veces menos .

El programa está dirigido a clientes residenciales y ofrece dos modalidades:

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En ambos casos, el usuario paga un precio diferente por la electricidad según el momento del día en que consume la energía.

Tarifa doble horario: cómo es

En esta modalidad, el día se divide en dos franjas:

Horario punta: cuatro horas consecutivas, elegidas por el usuario entre las 17:00 y las 23:00 .

cuatro horas consecutivas, elegidas por el usuario entre las . Horario fuera de punta: las 20 horas restantes.

Los precios vigentes en 2026 son:

Horario punta: $ 12,034 por kWh.

$ 12,034 por kWh. Horario fuera de punta: $ 4,771 por kWh.

Además, los sábados, domingos y feriados toda la jornada se cobra al valor de fuera de punta, lo que permite reducir el costo del consumo durante esos días.

Tarifa triple horario: el plan con el precio más bajo

La segunda alternativa divide el día en tres franjas:

Horario valle (00:00 a 07:00): $ 2,443 por kWh.

$ 2,443 por kWh. Horario llano: $ 5,172 por kWh.

$ 5,172 por kWh. Horario punta: $ 12,034 por kWh.

Al igual que en la tarifa doble horario, el usuario puede elegir cuáles serán las cuatro horas consecutivas del horario punta, siempre dentro del tramo comprendido entre las 17:00 y las 23:00 de los días hábiles.

Durante los sábados, domingos y feriados, el horario llano rige entre las 07:00 y las 00:00, mientras que el horario valle se mantiene entre la medianoche y las 07:00.

Además, esta modalidad permite contratar una mayor potencia durante el horario valle, aprovechando el tramo más económico para utilizar equipos de mayor consumo.

Quiénes pueden acceder

El Plan Inteligente Hogares está disponible para viviendas con una potencia contratada de entre 3,5 y 40 kW.

Si el suministro tiene una potencia diferente, primero deberá adecuarse para poder adherirse al plan.

La tarifa está destinada exclusivamente a clientes residenciales y no puede utilizarse para actividades comerciales.

Cómo cambiar al Plan Inteligente de UTE

Los usuarios pueden solicitar el cambio de tarifa de distintas formas:

A través del sitio web de UTE.

Llamando al 0800 1930 desde un teléfono fijo.

desde un teléfono fijo. Marcando *1930 desde un celular.

desde un celular. En cualquiera de las oficinas comerciales de UTE, con agenda previa.

Para realizar el trámite solo se necesita presentar una cédula de identidad vigente.

Cómo saber si conviene cambiar de tarifa

Antes de contratar el plan, UTE ofrece un simulador que permite estimar cuánto podría ahorrar cada usuario según su consumo habitual de energía.

La herramienta compara el gasto con la tarifa actual y calcula el ahorro potencial utilizando el historial de consumo de la cuenta, para ayudar a decidir cuál de las modalidades resulta más conveniente.