La empresa Katoen Natie aceptó la propuesta del Ministerio de Trabajo para retomar las negociaciones con el sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) , en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo que ha sido acompañada por distintos paros parciales .

La compañía aceptó la iniciativa "reafirmando su total disposición a continuar negociando de buena fe y en el ámbito institucional correspondiente", según expresó en un comunicado.

Entre otros aspectos, la propuesta de la cartera incluía la realización de un cronograma intensivo de reuniones durante seis semanas con instancias tripartitas y bipartitas , que durante este período se mantuvieran las prestaciones y obligaciones previstas en el convenio colectivo vencido y tomar como base el proyecto presentado por los trabajadores , según informó la propia empresa.

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Dentro de esta propuesta también estaba que "el futuro convenio colectivo tenga vigencia retroactiva al 1º de julio" y "un compromiso de ambas partes de preservar el clima de negociación , suspendiendo medidas que puedan afectar el proceso", expresó en el comunicado de Katoen Natie .

La empresa aseguró que "en la tarde de hoy el sindicato ha comunicado su rechazo a esta propuesta". Fuentes sindicales confirmaron a El Observador que no se aceptó la iniciativa y que "se propuso un camino similar" sin dar mayores detalles.

"TCP lamenta la decisión y considera que la iniciativa impulsada por el ministerio constituye una oportunidad seria y equilibrada. Por ello, exhortamos a las autoridades y al sindicato a que se tomen las medidas que correspondan para que se pueda reestablecer la operatividad y el dialogo de buena fe", sentenció el comunicado.

La semana pasada, la empresa había denunciado que la operativa en la terminal estuvo transitoriamente detenida por paros del sindicato y definió las medidas como "intempestiva e irracional".

La compañía fue notificada "sorpresivamente" el domingo de un paro el lunes de mañana que se extendió hasta las 07:00 del miércoles y afirmó que luego "increíblemente" se produjo un nuevo paro desde las 09:00 a las 15:00 de este mismo día.

Katoen Natie explicó en su momento que los paros se dieron a pesar de que plantearon una serie de medidas. Entre ellas, "extender el último convenio colectivo durante todo el tiempo que se desarrollen las negociaciones de este nuevo convenio", además "ofreció un mínimo de 16 jornales asegurados (lo cual supera ampliamente lo acordado por este mismo sindicato para este sector de actividad)".

Este lunes se comunicó que se iba suspender la atención a camiones entre las 12:00 y las 19:00 debido a un nuevo paro de actividades convocado por el sindicato.