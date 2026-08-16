Mirá lo que dice la prensa española sobre la actuación de Federico Valverde en Real Madrid de José Mourinho tras el 3-0 a Schalke 04 en Alemania

Real Madrid cerró su preparación de cara al inicio de LaLiga de España con una sólida goleada por 3-0 frente al Schalke 04 en territorio alemán. Aunque las portadas y los flashes de la jornada se los llevaron los goleadores y los nuevos nombres del ataque merengue, la prensa deportiva española coincidió en destacar una figura silenciosa pero determinante: el uruguayo Federico Valverde , quien volvió a erigirse como el gran sostén del equipo en la zona media.

Titular indiscutido en la contención, el volante de la selección uruguaya demostró una vez más por qué es una pieza insustituible en el esquema madridista para su flamante técnico, José Mourinho.

Durante los minutos que estuvo en cancha , Valverde ofreció un despliegue físico colosal, siendo clave tanto para contener el ímpetu inicial del conjunto teutón como para activar transiciones ofensivas rápidas e influyentes.

Su capacidad para cubrir metros y presionar alto permitió que el elenco blanco -que este domingo jugó de rosa- adormeciera las intenciones del rival desde el comienzo.

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Lo que dijo la prensa española de Federico Valverde en Real Madrid

Medios españoles como el diario de Barcelona Mundo Deportivo y 20Minutos ponderaron su consistencia táctica en un encuentro marcado por las rotaciones de la segunda mitad.

Federico Valverde aportó rigor en la recuperación y una notable fluidez en la distribución de la pelota, factores determinantes para que Real Madrid dominara el ritmo del juego y sostuviera más del 56% de la posesión.

Por su parte, la cobertura del Diario AS de Madrid resumió su rendimiento de forma categórica: "Fede Valverde volvió a asumir el timón en el doble pivote, aportando el repliegue y el equilibrio físico en la transición para sostener los ataques en campo rival".

Con una valoración general de "aprobado alto" y un puntaje de 7/10 en las plataformas de rendimiento, el volante de la celeste reafirma su rol como pilar conceptual del plantel.

A pocos días del comienzo de la competición oficial -ya que si bien LaLiga comenzó este sábado, los merengues jugarán recién el sábado venidero-, Valverde demuestra que su solvencia y liderazgo táctico siguen siendo la garantía sobre la que se apoya la estructura de Real Madrid.