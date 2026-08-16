Hubo acuerdo de un club con Darwin Núñez para volver a jugar en Europa, aunque todavía espera por una gran deuda que mantiene Al-Hilal de Arabia Saudita con él

El mercado de pases internacional no deja de generar movimientos sacudidores y el fútbol turco vuelve a colocarse en el centro de la escena. cTrabzonspor tiene en marcha un ambicioso plan para juntar nuevamente a una de las duplas ofensivas más potentes que tuvo el fútbol europeo en los últimos tiempos: el artillero uruguayo Darwin Núñez y el atacante egipcio Mohamed Salah.

Mientras las gestiones avanzan a paso firme, los últimos reportes indican que Darwin Núñez ya alcnnzó un acuerdo en sus términos personales con la dirigencia turca para concretar su incorporación.

Sin embargo, la firma definitiva se encuentra momentáneamente frenada debido a una importante traba financiera con su actual equipo, Al-Hilal de Arabia Saudita.

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Por qué aún Darwin Núñez no se fue de Al-Hilal de Arabia Saudita

La controversia radica en una disputa económica vinculada a montos adeudados y cuestiones impositivas: a Darwin Núñez aún le restan saldar cerca de 12 millones de euros (US$ 14 millones) correspondientes a su contrato anual en el fútbol árabe.

Esta situación obligó a las partes a negociar contra el reloj para destrabar su salida formal hacia Europa.

Un indicio claro de que la desvinculación es inminente ocurrió este viernes en el arranque oficial de la temporada.

El uruguayo no estuvo convocado ni integró el banco de suplentes en el debut de Al-Hilal, que se impuso por 4-2 sobre Al-Faisaly en el marco de la Saudi Pro League. Su ausencia en el terreno de juego confirmó que su cabeza está lejos de Arabia Saudita.

De concretarse la operación, Darwin Núñez volvería al continente europeo para liderar un ataque de lujo junto a Mohamed Salah, ilusionando a los hinchas de Trabzonspor con una dupla que ya demostró su efectividad en la Premier League.