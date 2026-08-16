Se volvió a lesionar Nicolás De la Cruz, quien estuvo en la mira de Peñarol: mirá todos los días que se perdió con Flamengo en los últimos tres años

Nicolás De la Cruz , quien estuvo en el radar de Peñarol para llegar en este período de pases e incluso el presidente Ignacio Ruglio sigue sosteniendo que aún existe una posibilidad de que se pueda hacer el pase, se volvió a lesionar en las últimas horas en Flamengo, según informa la prensa brasileña.

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El futbolista se lesionó el muslo izquierdo, por lo que no viajó con el resto del plantel a jugar este domingo ante Mirassol por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

Según expresan diferentes medios, De la Cruz se quejó de dolores en esa zona y le realizaron estudios de imagen que constataron lesión muscular.

De esa manera, el volante permaneció en Rio de Janeiro para realizarse un tratamiento con el departamento médico del club carioca.

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Los partidos que se perdió Nicolás De la Cruz por lesión en Flamengo en los últimos tres años

Nicolás De la Cruz, lamentablemente se vio condicionado por las lesiones en su estancia en Flamengo.

Si se tienen en cuenta sus tres años con la camiseta del club carioca, se perdió una gran cantidad de partidos con su institución debido justamente a ello.

De la Cruz jugó 41 partidos y estuvo 65 días fuera de las canchas por tres problemas médicos durante 2024, su primera temporada.

En 2025, disputó 34 encuentros y se perdió 98 días, por cinco lesiones distintas.

En lo que va de 2026 y hasta este domingo, el jugador de la selección uruguaya jugó 20 partidos y estuvo fuera -por ahora- 23 días por dos lesiones diferentes.

Sumando los tres años, De la Cruz lleva 186 días sin jugar con Flamengo por lesiones.