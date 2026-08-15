Argentina: el uruguayo Tiago Palacios convirtió en la goleada 4-0 de Estudiantes a Gimnasia en el clásico de La Plata, que terminó con dos expulsados

El mediocampista uruguayo Tiago Palacios convirtió uno de los tantos con los que Estudiantes de La Plata goleó 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata , en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura de Argentina en el que el lobo terminó con dos hombres de menos.

El partido comenzó igualado en el Estadio Uno de Estudiantes , dirigido por Alexander Medina y con Fernando Muslera desde el arranque junto a Palacios, pero se quebró cuando a los 35 minutos Alexis Steimbach se fue expulsado por una dura patada contra Joaquín Tobio Burgos.

Cuando el primer tiempo parecía irse en empate, a los 43 Tobio Burgos desbordó por izquierda y envió un centro al segundo palo, donde Eros Mancuso apareció solo y puso el 1-0 con una volea que entró ayudada por un desvío en el defensor uruguayo Enzo Martínez.

A los 53 las cosas se complicaron aún más para Gimnasia , ya que Germán Conti también se fue expulsado tras recibir dos amarillas en poco menos de dos minutos.

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La impresionante imagen de la cara del uruguayo Tiago Palacios tras sufrir un duro golpe en el partido entre Estudiantes y U Católica por Copa Libertadores

Apenas seis minutos después, Alfonso Gaich lideró una contra por izquierda y dejó solo con un pase al vacío a Tiago Palacios, que se metió en el área y definió con un zurdazo al ángulo derecho de Nelson Insfrán para decretar el 2-0.

El mediocampista nacido en Argentina y nacionalizado uruguayo es una de las figuras del 2026 de Estudiantes, con ocho goles y cuatro asistencias aportadas en 25 partidos, casi una participación de gol cada dos encuentros.

Palacios fue sustituido por José Sosa a los 70 minutos, y segundos después llegó el tercer gol de Estudiantes por obra de Tobio Burgos, que recibió un pase al vacío de Joaquín Correa y se la picó a Insfrán para convertir la victoria en goleada.

El marcador se terminó de cerrar a los 84, cuando Eric Meza metió de vuelta la pelota en el área tras un despeje de un córner y encontró solo al exvolante de Nacional Alexis Castro, que controló y definió con una volea de zurda para poner el 4-0.

Con esta victoria Estudiantes alcanzó los 6 puntos en cinco partidos del Torneo Clausura y está quinto en el Grupo A, mientras que Gimnasia se mantuvo con 9 unidades y está cuarto en el Grupo B.