Argentina: el uruguayo Tiago Palacios convirtió en la goleada 4-0 de Estudiantes a Gimnasia en el clásico de La Plata, que terminó con dos expulsados

El mediocampista uruguayo Tiago Palacios convirtió uno de los tantos con los que Estudiantes de La Plata goleó 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata, en un encuentro correspondiente al Torneo Clausura de Argentina en el que el lobo terminó con dos hombres de menos.
El partido comenzó igualado en el Estadio Uno de Estudiantes, dirigido por Alexander Medina y con Fernando Muslera desde el arranque junto a Palacios, pero se quebró cuando a los 35 minutos Alexis Steimbach se fue expulsado por una dura patada contra Joaquín Tobio Burgos.
Cuando el primer tiempo parecía irse en empate, a los 43 Tobio Burgos desbordó por izquierda y envió un centro al segundo palo, donde Eros Mancuso apareció solo y puso el 1-0 con una volea que entró ayudada por un desvío en el defensor uruguayo Enzo Martínez.
A los 53 las cosas se complicaron aún más para Gimnasia, ya que Germán Conti también se fue expulsado tras recibir dos amarillas en poco menos de dos minutos.
Apenas seis minutos después, Alfonso Gaich lideró una contra por izquierda y dejó solo con un pase al vacío a Tiago Palacios, que se metió en el área y definió con un zurdazo al ángulo derecho de Nelson Insfrán para decretar el 2-0.
El mediocampista nacido en Argentina y nacionalizado uruguayo es una de las figuras del 2026 de Estudiantes, con ocho goles y cuatro asistencias aportadas en 25 partidos, casi una participación de gol cada dos encuentros.
Palacios fue sustituido por José Sosa a los 70 minutos, y segundos después llegó el tercer gol de Estudiantes por obra de Tobio Burgos, que recibió un pase al vacío de Joaquín Correa y se la picó a Insfrán para convertir la victoria en goleada.
El marcador se terminó de cerrar a los 84, cuando Eric Meza metió de vuelta la pelota en el área tras un despeje de un córner y encontró solo al exvolante de Nacional Alexis Castro, que controló y definió con una volea de zurda para poner el 4-0.
Con esta victoria Estudiantes alcanzó los 6 puntos en cinco partidos del Torneo Clausura y está quinto en el Grupo A, mientras que Gimnasia se mantuvo con 9 unidades y está cuarto en el Grupo B.