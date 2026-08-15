Con 13 fechas por delante, Nacional ya perdió más puntos y recibió los mismos goles este año que en toda la Liga AUF Uruguaya de 2025

Nacional perdió 2-0 ante Racing este sábado por la tarde en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Clausura , en un resultado que profundizó su crisis deportiva , con cero puntos de seis en la última competencia del año y séptimo en la Tabla Anual.

De los siete partidos que jugó tras el receso del Mundial 2026, el equipo de Jorge Bava solo ganó dos encuentros, empató uno y perdió los otros cuatro . En el medio quedó afuera de la Copa Sudamericana ante Tigre , con un duro 3-0 recibido en el Gran Parque Central, no clasificó a la final del Torneo Intermedio y viene en un mal arranque del Clausura.

Nacional tiene 35 puntos en la Tabla Anual , tres menos que el último clasificado a Copa Libertadores , Wanderers, pero con un partido más . Está a 10 unidades del puntero Racing y a ocho del escolta Peñarol , que si gana este domingo ante Central Español y también vence a Montevideo City Torque en el partido postergado de la pasada fecha le sacará 14 puntos a su clásico rival.

Con 24 partidos jugados, Nacional ya perdió 37 puntos durante la Liga AUF Uruguaya 2026, más de los que ganó hasta el momento. Sacó 22 de 45 unidades en el Torneo Apertura, el peor de su historia , obtuvo 13 de 21 puntos en el Intermedio y perdió los seis que disputó en el Clausura. Ganó 11 partidos, empató dos y perdió los restantes 11.

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Ya en el partido contra Boston River de la fecha pasada, y con casi todo un Clausura por delante, el tricolor había superado la cantidad de puntos perdidos durante todo el campeonato de 2025.

El año pasado ganó la Anual y se metió en la definición sin ganar ningún torneo corto con 79 unidades de las 111 posibles, dejando 32 puntos en el camino para obtener el campeonato en las finales ante Peñarol. Ganó 24 partidos, empató 10 y perdió solo tres.

Otra estadística deja clara la distancia que hay entre el Nacional de 2025 y el de 2026: con 13 fechas restantes en el calendario, el equipo de Bava ya recibió los mismos goles que durante todo el campeonato pasado.

El bolso tiene 33 goles en contra en 24 encuentros, lo que lo convierte en el cuarto equipo más goleado de todo el campeonato (solo por detrás de Juventud de Las Piedras, Cerro y Progreso, con 35 tantos recibidos). Le convirtieron 21 tantos en el Apertura, ocho en el Intermedio y ya le anotaron cuatro dianas en el Clausura.

En la liga pasada recibió los mismos goles en 37 enfrentamientos. Recibió 16 goles en el Apertura, seis en el Intermedio y 11 en el último torneo del año, lo que lo convirtió en el segundo equipo con menos goles en contra del año, solo un tanto por detrás de Peñarol.