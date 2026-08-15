"No ha existido incumplimiento alguno atribuible a la compañía", expresó Criba con respecto al proyecto San Rafael

La empresa constructora Criba afirmó que "no ha existido incumplimiento alguno atribuible a la compañía" con respecto al retraso de la apertura del proyecto San Rafael de Punta del Este.

La empresa expresó en comunicado que " no tiene responsabilidad en el diferimiento de los plazos de obra , originado en circunstancias ajenas a la constructora".

"Durante los últimos meses, el desarrollo del plan de trabajos se vio además afectado por los hechos de público conocimiento vinculados con las negociaciones llevadas adelante en el marco del Consejo de Salarios ", según Criba.

Tras conflicto con el Sunca, Grupo Cipriani anunció que pospone la apertura del hotel San Rafael para la siguiente temporada por las "demoras acumuladas"

El mensaje fue emitido este sábado después que el Grupo Cipriani , entidad que encargó la realización de la obra, dijera que había "un diferendo contractual con Criba" .

"Desde noviembre de 2025 se han verificado incumplimientos de la constructora respecto de los plazos contractualmente previstos, situación que volvió a repetirse durante 2026", explicó Cipriani en un comunicado.

"En una reciente instancia ante el Ministerio de Trabajo, representantes de Criba reconocieron que tampoco estarían en condiciones de cumplir con la finalización prevista para octubre de este año, así como dificultades para afrontar los compromisos económicos vinculados a la ejecución de la obra", agregó la comunicación del grupo.

El grupo afirmó que busca "asegurar la continuidad y finalización de la obra en el menor plazo posible" y que para conseguirlo podrían "finalizar la relación contractual con Criba y encomendar la continuidad de los trabajos a otra empresa". "Uruguay cuenta con empresas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y capacidad para asumir una obra de esta magnitud", añadió Cipriani.

El pasado jueves, Radio Carve había informado que el grupo mantiene una deuda de alrededor de US$ 9 millones con Criba vinculada a las obras del hotel casino San Rafael. Sin embargo, el grupo italiano aseguró que "no mantiene deuda alguna con proveedores, empresas subcontratadas ni con organismos nacionales o departamentales".