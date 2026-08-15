Con referencias al "discurso bonito" de Lacalle Pou, el Frente Amplio celebró los votos para la Rendición de Cuentas y llamó a su militancia a "redoblar el esfuerzo"

Envalentonado por haber conseguido los votos necesarios para aprobar la Rendición de Cuentas y luego de que un discurso de Luis Lacalle Pou se robara la atención por varios días, el Frente Amplio celebró este sábado un acto con sus militantes para reivindicar el rumbo del gobierno .

Y aunque se convocó con el objetivo de " presentar un informe " a los militantes sobre la Rendición de Cuentas y las propuestas que busca impulsar, a través de ella, el gobierno de Yamandú Orsi, el tono fue el de un acto de campaña .

Los oradores principales —Fernando Pereira, Alejandro Sánchez y Carolina Cosse (en ese orden)— reconocieron dificultades y errores (incluso con alusiones al deterioro en las encuestas y a "quejas" recibidas), pero apelaron a la retórica frenteamplista para ilusionar a los militantes con la transformación social que busca lograr la izquierda en este cuarto período.

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Cada uno de los tres aludió, a su manera, al contexto desafiante y a las dificultades que enfrenta el gobierno de Yamandú Orsi.

Sánchez, secretario de la Presidencia, reconoció que Uruguay está "en un momento de muchas dificultades", sobre todo en relación a América Latina, que está "virando a la derecha".

Alejandro Sánchez, Carolina Cosse y Fernando Pereira. El Frente Amplio presenta el Informe a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas: “Un país con el rumbo justo”. en el teatro el Galpon.

Esa derecha, advirtió, es una "reaccionaria" que llega "a los gritos" para "recortar derechos". Por eso resaltó la "gran batalla" que está dando el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, que va por la reelección frente al candidato de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño.

Mientras tanto, el Frente Amplio "está resistiendo" para seguir "construyendo nuevos derechos" en Uruguay, a pesar de no contar con las mayorías parlamentarias, lo que hace aún más desafiante el panorama.

En la misma línea, Cosse subrayó que "el mundo cambió" y que hoy "hay más problemas y son más profundos".

Con ese panorama, los tres valoraron haber conseguido los votos necesarios para aprobar en la Cámara de Diputados la Rendición de Cuentas, luego de que Cabildo Abierto anunciara que sus dos diputados apoyarán el proyecto para alcanzar las 50 voluntades necesarias en esa cámara.

"Hoy no ganó el Frente Amplio ni Cabildo Abierto, ganó Uruguay", dijo Pereira.

Fernando Pereira. El Frente Amplio presenta el Informe a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas: “Un país con el rumbo justo”. en el teatro el Galpon. Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El presidente del Frente Amplio se centró en aquello que, según la coalición de izquierda, logrará cambiar la Rendición de Cuentas una vez que esté aprobada, en particular en relación a las transferencias sociales para combatir la pobreza infantil.

"Estas decisiones tienen que ver con una decisión política del Frente Amplio: primero nuestros niños y niñas. Primero lo que no nos votan, primero aquellos que tienen que tener derechos. No es un problema electoral, es un problema de principios, de ética frenteamplista", alegó.

Para Cosse —que tuvo un discurso más abstracto y con mensajes apelando a levantar el estado de ánimo frenteamplista— lograr aprobar la Rendición de Cuentas es "poner el eje en la realidad" con un "rumbo justo".

A esa aprobación se llegará, dijo Sánchez, pese al "palo en la rueda" que intentó poner el resto de la oposición, dado que los integrantes de la Coalición Republicana (el Partido Nacional, el Colorado y el Independiente) e Identidad Soberana dijeron que no votarían en general el proyecto.

"El Frente Amplio se propuso un desafío muy grande, que es enfrentar un escenario de muchas dificultades para resolver una trayectoria de los últimos cinco años que había empobrecido al Uruguay", afirmó el secretario de la Presidencia.

Fue entonces que apareció en su discurso la alusión directa a Luis Lacalle Pou y al discurso que dio el domingo pasado por los 190 años del Partido Nacional.

"Se podrá tener mucho discurso bonito, pero la verdad es que uno puede tener mucho discurso sobre la libertad y que no se puede ser libre sin trabajo, vivienda o educación, pero en los últimos cinco años 30 mil compatriotas engrosaron las filas de los asentamientos", apuntó.

"Por los hechos te conoceré, no por tus discursos", dijo también.

En el acto no todo fue triunfalismo. Con tono autocrítico, los dirigentes frenteamplistas reconocieron que se cometieron errores y que, en algunos asuntos, no se pudo ir tan lejos como se pretendía.

Así lo planteó el presidente del Frente Amplio, que admitió que no se pudo "cumplir en su totalidad" con los cambios pretendidos respecto a las AFAP. "No pudimos por distintos valores ya explicitados, porque también la correlación de fuerzas hay que medirla y, probablemente, no la hayamos medido bien".

También respecto a las encuestas, Pereira agregó que no podían "estar conformes" con su resultado, aunque recordó que hay ejemplos de los frenteamplistas enfrentando "vicisitudes" y, por ello, logrando ganar "cuatro de las últimas seis elecciones" del siglo XXI.

Cosse se refirió al Frente Amplio te escucha —esas recorridas en todo el país que lanzó el oficialismo para recoger la percepción de sus militantes sobre el gobierno— y enumeró que recibió "dolor, quejas, críticas, planteos y propuestas".

Carolina Cosse. El Frente Amplio presenta el Informe a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas: “Un país con el rumbo justo”. en el teatro el Galpon. Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

"Y quiero decirles desde el fondo de mi corazón algo a todos: tienen razón", sostuvo y recordó que "no todos los problemas vienen de afuera". "No podemos ver solo la paja en el ojo ajeno y, sobre todo, tenemos que preocuparnos por ver la viga en el propio".

Para cerrar sus discursos, los tres apelaron a la arenga.

Pereira llamó a combatir la "violencia política" —un punto en el que volvió a decir que coincidía con el discurso de Lacalle Pou— y a defender "con altura" el "agravio fácil".

"No podemos tolerar los ataques de 'los Da Silva' y toda esa comunidad de odiadores seriales".

Cosse, por su parte, dijo que hoy "avanza el insulto y la descalificación" y que, con eso, "una forma de violencia que horada, que pretende matar la esperanza" y "esparcir la desesperanza".

Sánchez llamó a sumarse "nuevamente" para "seguir transformando al Uruguay", con "más unidad que nunca". "Apoyando al gobierno, criticando cuando nos parece que las cosas están mal, pero, por sobre todas las cosas, respaldando los avances".

"En los peores momentos nunca estuvimos de rodillas, así que ahora a redoblar el esfuerzo frenteamplista, a ir por más logros, justicia y a luchar por el Frente Amplio", pidió.