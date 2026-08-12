Nueva encuesta de Opción: 57% evalúa de forma negativa al gobierno y 19% de forma positiva

La consultora Opción presentó este miércoles una nueva encuesta de evaluación del gobierno y de aprobación presidencial, correspondiente al tercer trimestre 2026 .

En el caso de la evaluación del gobierno —no particularmente respecto a la gestión del presidente, que Opción mide de forma separada— los últimos datos señalan que los juicios negativos (muy mala/mala) crecieron a 57% , los positivos bajaron a 19% (muy buena/buena) y los juicios intermedios (ni buena ni mala) bajaron a 24% . Solo 1% restante no supo qué responder o no contestó.

Los datos del trimestre anterior eran 48% de juicios negativos, 20% de juicios positivos y 30% de juicios intermedios . Las valoraciones negativas fueron creciendo de forma sostenida desde que Opción lo empezó a medir (en el segundo trimestre de 2025) y las positivas, por otra parte, fueron decayendo.

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Cabe señalar que esta encuesta sí recoge los coletazos de la polémica referida a la compra de una camioneta Hyundai por parte del presidente Yamandú Orsi, que no habían entrado en la medición anterior. Esta encuesta se realizó entre el 16 de julio y el 20 de julio, y otra parte entre el 6 de agosto y el 11 de agosto .

Las consultas de la medición anterior se habían realizado a fines de abril, cuando la polémica por la compra de la camioneta se registró a principios de junio.

En el desglose de la evaluación del gobierno, Opción señala que 30% la calificó de muy mala, 27% de mala, 24% como ni buena ni mala, 16% como buena y 3% como muy buena. El saldo final, entonces, es negativo y se ubica en -38 (versus el -28 del trimestre anterior).

Si se toma en cuenta el voto anterior de los encuestados (teniendo en cuenta octubre de 2024), la evaluación del gobierno recoge entre votantes del Frente Amplio juicios positivos en 39%, intermedios en 33% y negativos en 28%. Entre los votantes de la Coalición Republicana, en tanto, los juicios negativos son 81%, los intermedios 15% y los positivos 4%.

Entre los votantes de otros partidos, 62% valora de forma negativa la gestión del gobierno, 25% de forma intermedia y 13% de forma positiva.

Dentro de los electores del Frente Amplio, los juicios negativos han ido creciendo de forma sostenida, pasando de 2% en el segundo trimestre de 2025, a 5%, 7%, 13%, 19% y el 28% actual. Por contrapartida, los positivos han ido bajando (salvo una suba aislada en el cuarto trimestre de 2025), pasando de 61% a 39%.

La aprobación del presidente Yamandú Orsi también se deterioró en esta medición. La desaprobación pasó de 43% a 50%, los intermedios de 31% a 28% y la aprobación de 26% a 22%, siempre en el tercer trimestre de 2026 respecto al segundo.

"La aprobación del presidente Orsi también muestra una tendencia de deterioro, pasando el saldo evaluativo de -17 a -28 respecto al trimestre anterior", señala Opción en su informe.

A modo de resumen, la consultora sostiene que "el tercer trimestre del año confirma un nuevo deterioro del posicionamiento del gobierno ante la ciudadanía, profundizándose su crisis de imagen instalada desde hace varios trimestres".

Pese a que esta consulta sí recoge los efectos de la polémica por la camioneta, la empresa afirma que los datos "no permiten aseverar que dicha polémica sea efectivamente una de las causas del nuevo deterioro de imagen del presidente sino que únicamente muestran la existencia de una coincidencia temporal entre ambos fenómenos".

La encuesta se realizó entre el 16 de julio y el 20 de julio en 403 casos, y entre el 6 de agosto y el 11 de agosto en otros 403. En total, fueron 806 los relevados. "En el caso de las proporciones de las variables de interés de este informe, el margen de error máximo es de ±3,5 % para un nivel de confianza del 95% y se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y la metodología de ponderación implementada".