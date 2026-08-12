MSP designó a nuevos integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública luego de renuncia de los anteriores por caso Miralles

El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió designar a nuevos integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública; una decisión que se tomó luego de que presentaran su renuncia los doce integrantes anteriores en abril de este año.

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La renuncia grupal de comisión estuvo motivada por la decisión de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, de reducir a tres años la sanción de un caso de mala praxis, cuando la comisión había sugerido cinco. Esta decisión le valió también a la ministra una comparecencia ante el Parlamento para explicar su accionar y una denuncia ante el Colegio Médico.

Los integrantes que presentaron la renuncia son María del Carmen Curbelo, Alicia García, Manuel Mercant, Francisco Crestanello, Juan Carlos Berretta, José Luis Saralegui, Alberto Pan, Saúl Wajskopf Pomeranz, Luis Carriquiry, Pablo Suaya y Virginia Bonelli. En su lugar, la resolución designó a Alicia Fernández, Juan Riva, Sonia Boudrandi, Jorge Facal, Amalia Laborde, María del Rosario Martínez, Augusto Müller, Mabel Goñi, Fernando Bertolotto y Laura Oyhantcaba.

Negligencia médica y una "muerte evitable": la historia detrás de la sanción El caso al que está vinculada la discusión sucedió en 2023, cuando la paciente Soledad Barrera, pediatra de profesión, sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula y, luego, un agravio encefálico que la dejó en estado muy delicado por diez meses hasta que falleció. La familia de la paciente denunció la situación ante Fiscalía y MSP y señalaron a Miralles, anestesista, como responsable por haberse ausentado del block quirúrgico en medio de la intervención.