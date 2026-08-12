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MSP designó a nuevos integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública luego de renuncia de los anteriores por caso Miralles

La decisión de la ministra Lustemberg de reducir la sanción a una anestesista denunciada por mala praxis desató la renuncia de doce integrantes de la comisión y forzó la designación de un nuevo equipo

12 de agosto de 2026 18:29 hs
Logo Ministerio de Salud Pública
Foto: Leonardo Carreño

Los integrantes que presentaron la renuncia son María del Carmen Curbelo, Alicia García, Manuel Mercant, Francisco Crestanello, Juan Carlos Berretta, José Luis Saralegui, Alberto Pan, Saúl Wajskopf Pomeranz, Luis Carriquiry, Pablo Suaya y Virginia Bonelli. En su lugar, la resolución designó a Alicia Fernández, Juan Riva, Sonia Boudrandi, Jorge Facal, Amalia Laborde, María del Rosario Martínez, Augusto Müller, Mabel Goñi, Fernando Bertolotto y Laura Oyhantcaba.

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Negligencia médica y una "muerte evitable": la historia detrás de la sanción

El caso al que está vinculada la discusión sucedió en 2023, cuando la paciente Soledad Barrera, pediatra de profesión, sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula y, luego, un agravio encefálico que la dejó en estado muy delicado por diez meses hasta que falleció. La familia de la paciente denunció la situación ante Fiscalía y MSP y señalaron a Miralles, anestesista, como responsable por haberse ausentado del block quirúrgico en medio de la intervención.

El fallo de la comisión, al que había accedido El Observador en su momento, señalaba que era una “muerte evitable” que contó con muchas "conductas negligentes" de parte de la anestesista.

Por su parte, Miralles fue condenada por homicidio culposo en diciembre de 2025, y cumple actualmente 24 meses de arresto domiciliario nocturno. En julio de este año, la anestesista presentó también un recurso de revocación contra una resolución firmada por el presidente Yamandú Orsi y la ministra Sandra Lazo que le dio de baja del Hospital Militar.

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