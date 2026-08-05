MSP habilitó nuevos cupos para vacunar contra el meningococo y Lustemberg garantizó que habrá dosis para toda la población de 9 a 15 años

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó este miércoles 8 mil nuevos cupos para agendar vacunaciones contra el meningococo , luego de la alta demanda registrada el lunes pasado.

Ese día se abrió la agenda para los niños de 9 y 10 años , además de aquellos de entre 11 y 15 años que no habían logrado hacerse con un lugar en la apertura previa, del 27 de julio.

" La respuesta es cada día mayor ", indicó en rueda de prensa la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien transmitió " tranquilidad " a la ciudadanía, ya que dijo que se irán abriendo más horarios de aquí a fin de mes.

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"Darle tranquilidad a la ciudadanía que si no encuentra cupo transitoriamente en algún horario, rápidamente se están abriendo más horarios porque, de acá a fin de mes, el objetivo es que todos los niños y adolescentes entre 9 y 15 años tengan acceso a la vacunación contra el meningococo ", señaló.

E insistió en que "hay vacunas para todos los niños y adolescentes" comprendidos en esas edades, es decir, entre los 9 y los 15 años, pese a que el objetivo final del ministerio es que toda la población de 2 a 18 años sea vacunada contra el meningococo.

Lustemberg reconoció que en Montevideo y Canelones, por la composición demográfica del país, es donde se concentra la mayor demanda y donde, por ende, se agotan más rápido los cupos.

Foto: Martin Martinez / FocoUy

Por el momento, la vacuna se está ofreciendo en algo más de 180 vacunatorios, pero el ministerio espera ampliar esa cifra a cerca de 400 "a lo largo y ancho del país", dijo la ministra.

Explicó que no se abren cupos en mayor cantidad debido la logística que requiere la aplicación de esta y otras vacunas. El lunes pasado llegaron 300 mil dosis, pero se irán administrando de forma gradual.

Para el próximo 20 de agosto adelantó que habrá una campaña masiva de vacunación contra el meningococo con puestos desplegados en todo el país. Mientras que también se buscará mejorar la estrategia de vacunación en las escuelas y, eventualmente, también liceos.

A fin de agosto, además, llegarán 40 mil nuevas vacunas contra el meningococo, un lote que el MSP ya tenía comprado.

"Lo que quiero dar garantía es que no va a quedar ningún niño y adolescente sin ser cubierto por esta vacuna en esta estrategia que es global y gradual", garantizó Lustemberg.

Sobre cuándo se vacunará a los otros niños de entre 2 a 18 años que no están comprendidos en la franja de 9 a 15, la ministra dijo que esa es una decisión que todavía no está tomada y que se evaluará con la Comisión Nacional Asesora de Vacunas.

"Estamos tomando una estrategia gradual, acá no hay una epidemia como tal. Lo que encontramos, por eso la vigilancia, es un aumento inusual de casos y la estrategia consensuada con la evidencia y asesorados también entendimos focalizarnos en los grupos donde mayor riesgo hay de la transmisión", explicó.

La vacuna contra el meningococo del grupo B (conocida como MenB) se incorporó en el esquema de vacunación obligatorio y gratuito en 2025, con dosis que se aplican a los dos, cuatro y 15 meses de edad en niños nacidos desde el 1° de mayo de 2025.

En julio de 2026 se decidió incorporar al esquema de vacunación obligatorio y gratuito la vacuna MenFive, que protege contra cinco tipos de meningococo. En ese momento, la inclusión se hizo para niños de 1 año (nacidos a partir de julio de 2024) y de 11 años (nacidos a partir de julio de 2014).

Este 2026, ante el aumento de casos, el MSP resolvió ampliar la vacunación obligatoria y gratuita a los niños de 11 y 12 años. Y resolvió una nueva ampliación más recientemente, cuando comunicó que abriría la agenda de vacunación para el grupo de 9 y 10 años, además del tramo de 13, 14 y 15 años.

En lo que va del año murieron 7 personas por enfermedades causadas por esta bacteria, cuyas manifestaciones más graves son la meningitis (inflamación de las membranas que envuelven al cerebro y la médula espinal) o la septicemia (infección generalizada que puede provocar la muerte).