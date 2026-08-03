"Estamos trabajando para tener más cupos": Lustemberg respondió a críticas por agenda de vacunas contra meningococo

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , respondió este lunes a las críticas surgidas por la falta de cupos para vacunar contra el meningococo a niños y adolescentes y defendió el mecanismo de agenda implementado por la cartera.

La jerarca reaccionó luego de que un usuario en redes sociales comparara la organización de la campaña de vacunación contra el meningococo con la desarrollada durante la pandemia de covid-19.

"No tiene punto de comparación. Y no tiene sentido comparar" , escribió Lustemberg. La ministra sostuvo que el sistema de agenda permitió ordenar una situación excepcional generada por el aumento de casos y la ampliación de la población objetivo.

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"La agenda ha logrado ordenar una situación imprevista como el aumento de casos y la ampliación de una vacuna que desde el 2025 es gratuita y que por este año vamos a poder darle al resto de los niños y niñas" , afirmó.

Lustemberg señaló además que, pese a que este lunes se duplicó la cantidad de cupos disponibles, la demanda volvió a superar la oferta.

"La semana pasada habilitamos una agenda con una gran cantidad de cupos, hoy lo duplicamos e igual se llenó y ahora estamos trabajando para tener más cupos. La intención es que las personas puedan ir a un lugar y obtener la vacuna sin perder tiempo y cada vez vamos ampliando más la cantidad de cupos. Con la cooperación de Agesic y su agenda hemos logrado construir rápidamente una herramienta para resolver esto", expresó.

En ese sentido, consideró que el alto interés por acceder a la inmunización es una señal positiva para la campaña.

"Es una gran noticia que haya mucha más gente vacunándose que lo que había hasta el momento de empezar la agenda y, con los cupos que se van a ir habilitando, vamos a lograr entre todos y todas generar el efecto rebaño. Una situación excepcional requiere mecanismos excepcionales y se están trabajando", concluyó.

No tiene punto de comparación.

Y no tiene sentido comparar

La agenda ha logrado ordenar una situación imprevista como el aumento de casos y la ampliación de una vacuna que desde el 2025 es gratuita y que por este año vamos a poder darle al resto de los niños y niñas. La semana… — Cristina Lustemberg (@LustembergC) August 3, 2026

Entre una agenda de vacunación saturada y criterios epidemiológicos: por qué el MSP amplía la campaña de manera gradual

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) vinculadas a epidemias aseguraron que la ampliación gradual de la campaña de vacunación responde a un "fundamento epidemiológico" y a la capacidad operativa de los vacunatorios, y afirmó que ahora comienza “una fase de aceleración” en la incorporación de nuevos grupos.

“El fundamento es cubrir la mayor cantidad de franjas posibles; se va abriendo la agenda en función de la capacidad de los vacunatorios. Viene una fase de aceleración en la que se van a ir ampliando”, señalaron.

Las autoridades sostuvieron que ese criterio estuvo presente desde el inicio de la campaña. “Ese fue el fundamento epidemiológico desde el inicio. Va de la mano con la capacidad de los vacunatorios, sin comprometer el resto del esquema”, indicaron.

En ese sentido, reconocieron la inquietud de algunas familias, pero recordaron que el sistema debe sostener simultáneamente el resto del calendario de inmunizaciones. “Si bien se entiende, hay una preocupación válida de los padres, hay más vacunas en el esquema”, expresaron.

Desde el ministerio también enfatizaron que la decisión no responde a un aumento de casos. “Esto no es un brote”, remarcaron. Además, explicaron que “las campañas de vacunación no se desarrollan necesariamente completando al 100% una cohorte antes de abrir la siguiente”, sino que “se amplían progresivamente cuando existe disponibilidad suficiente de vacunas y capacidad operativa, manteniendo simultáneamente habilitados los grupos incorporados previamente”.

Desde el punto de vista epidemiológico, agregaron, “los adolescentes —particularmente los de mayor edad— son centrales para disminuir la portación y generar protección indirecta”. La incorporación de los niños de 9 y 10 años, señalaron, “no contradice ese objetivo: amplía la protección directa y también contribuye a reducir la circulación en una franja etaria contigua”.

Finalmente, insistieron en que la planificación debe contemplar el conjunto de las inmunizaciones que administra el sistema de salud. “Se amplían progresivamente cuando existe disponibilidad suficiente de vacunas y capacidad operativa, manteniendo simultáneamente habilitados los grupos incorporados previamente”, concluyeron desde el ministerio.