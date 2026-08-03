Agenda para vacunarse contra el meningococo volvió a abrir con alta demanda: MSP constató hasta 500 personas por minuto y confirmó que "quedan cupos"

La reapertura de la agenda para vacunarse contra el meningococo volvió a generar una alta demanda este lunes . Según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) a El Observador, el sistema llegó a registrar el ingreso de 500 personas por minuto durante los primeros momentos de la habilitación de los nuevos cupos.

La cartera había anunciado que este lunes volvería a abrir la agenda tras agotar en pocas horas los lugares disponibles durante la primera etapa de la campaña y, además, resolvió duplicar la cantidad de cupos luego de adelantar la llegada de unas 300.000 dosis de la vacuna.

Desde el MSP explicaron que los turnos se agotaron rápidamente porque la demanda continúa siendo muy alta , aunque aclararon que todavía quedan cupos disponibles en algunas zonas del país .

Problemas con las agendas de vacunación contra meningococo: MSP explicó el motivo y anunció que habilitará nuevos cupos

MSP reabrirá agenda para vacunación contra el meningococo el lunes, duplicará cupos y adelantó la llegada de 300 mil dosis

"La demanda mayor es Montevideo y Canelones; en otras partes del país va a otro ritmo", señalaron fuentes de la cartera a El Observador.

Se amplió la campaña de vacunación

La nueva apertura de la agenda permite que puedan anotarse tanto los adolescentes de entre 11 y 15 años que no habían conseguido turno durante la primera etapa como los niños de 9 y 10 años, cuya incorporación ya estaba prevista.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había informado días atrás que el adelanto de unas 300.000 dosis, gestionado junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), permitió ampliar la campaña antes de lo previsto.

Según indicó la jerarca, esas vacunas alcanzarán para cubrir a toda la población objetivo y, además, está previsto un segundo embarque hacia fines de agosto.

El plan del MSP busca inmunizar a todos los niños y adolescentes de entre 2 y 18 años. Los niños de un año no forman parte de esta campaña porque esa vacuna ya integra el esquema regular de vacunación desde el año pasado.

Las familias deben realizar el agendamiento utilizando la cédula de identidad del niño o adolescente y presentar ese documento al momento de concurrir al vacunatorio.