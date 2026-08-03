Del calor de hasta 25 °C y las lluvias al regreso del frío con mínimas de 2 °C: el pronóstico de Inumet para esta semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé una semana marcada por dos escenarios bien distintos: una primera mitad con lluvias, alta humedad y temperaturas inusualmente templadas para la época, seguida por una mejora de las condiciones del tiempo y el retorno del frío durante el fin de semana.

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En algunas zonas del país las temperaturas máximas llegarán hasta los 25 °C entre martes y miércoles, mientras que hacia el domingo las mínimas descenderán hasta 2 °C , acompañadas de jornadas mayormente soleadas.

En Montevideo y el área metropolitana se esperan jornadas mayormente nubladas, con neblinas y precipitaciones aisladas durante el inicio de la semana. Las lluvias podrían regresar el jueves.

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La temperatura máxima alcanzará los 17 °C el miércoles, mientras que hacia el fin de semana el ambiente volverá a enfriarse, con máximas cercanas a los 10 °C y mínimas de 6 °C .

Este

El este del país tendrá varios días consecutivos con lluvias, abundante nubosidad y neblinas. Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran entre el lunes y el jueves.

El miércoles será la jornada más templada, con una máxima de 20 °C, pero hacia el domingo se espera un descenso marcado de la temperatura, con una mínima de 2 °C.

Noroeste

Artigas, Salto y Paysandú tendrán la semana más cálida del país. Inumet pronostica máximas de hasta 25 °C el miércoles, aunque las lluvias y la elevada humedad persistirán durante buena parte de la semana.

La inestabilidad comenzará a disminuir recién hacia el fin de semana, cuando la temperatura volverá a bajar y el domingo la mínima será de 3 °C.

Noreste

El panorama será similar al del noroeste, aunque las precipitaciones comenzarían a disminuir desde el jueves.

Las temperaturas oscilarán entre máximas de 23 °C y mínimas de 3 °C hacia el cierre de la semana.

Suroeste

En Colonia, Soriano y Río Negro se espera una máxima de 20 °C al comienzo de la semana.

Las lluvias se mantendrán hasta el jueves y, desde el viernes, predominarán las jornadas soleadas. El descenso de temperatura será notorio durante el fin de semana, con mínimas de entre 5 °C y 2 °C.

Centro-sur

Para Canelones, Durazno, Flores, Florida y San José, Inumet pronostica una primera mitad de semana con cielo cubierto, lluvias intermitentes y neblinas.

La mejora llegará hacia el fin de semana, cuando disminuirá la nubosidad y volverán las bajas temperaturas. La máxima prevista es de 20 °C el miércoles, mientras que el domingo la mínima descenderá hasta 2 °C.