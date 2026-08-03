IM abrió un llamado laboral con sueldo de $57.089 por 30 horas semanales: mirá requisitos y cómo postularse

La Intendencia de Montevideo (IM) abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de asistente de profesional con orientación tecnólogo/a mecánico/a , que desempeñará funciones en distintas dependencias de la comuna.

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El puesto ofrece un sueldo base nominal de $57.089 por una carga de 30 horas semanales , distribuidas en jornadas de seis horas diarias.

Según las bases del concurso, el horario será fijado por la administración de acuerdo con las necesidades del servicio y podrá incluir trabajo los sábados, domingos y feriados, tanto laborables como no laborables.

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El contrato será inicialmente por seis meses en régimen de prueba , con posibilidad de renovación anual sujeta a evaluación de desempeño.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 17 de agosto a las 23:59.

Requisitos para postularse

Para participar del concurso, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

Ser ciudadano natural o legal y contar con credencial cívica.

Poseer el título de Tecnólogo Mecánico o Tecnólogo Industrial Mecánico, expedido conjuntamente por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Además, quienes se postulen por los cupos de acciones afirmativas deberán presentar la documentación correspondiente:

Cupo afrodescendiente: declaración jurada prevista en la Ley Nº 19.122.

declaración jurada prevista en la Ley Nº 19.122. Personas con discapacidad: constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Personas trans: Tarjeta Mides Uruguay o documentación que acredite el cambio de nombre y sexo registral, o el inicio de ese trámite.

Cuáles serán las tareas

El cargo integra el subescalafón Especialista Profesional Técnico y comprende tareas de apoyo a profesionales en proyectos y obras vinculadas al área mecánica.

Entre las principales funciones se encuentran:

Asistir a profesionales en el diseño, desarrollo, ejecución y control de proyectos.

Realizar diagnósticos, estudios, relevamientos, controles e inspecciones.

Colaborar con ingenieros en el diseño e instalación de componentes y sistemas mecánicos.

Asesorar en planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo para flotas de camiones, maquinaria vial y vehículos livianos.

Participar en tareas de instalación y mantenimiento de equipos mecánicos.

Proponer procedimientos para la operación y el control de equipamiento mecánico.

Colaborar en la optimización de procesos vinculados al uso de maquinaria y herramientas mecánicas.

Cómo postularse

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 17 de agosto a través de este enlace del sitio web de la Intendencia de Montevideo, donde también se publicarán todas las comunicaciones sobre las distintas etapas del concurso.

Las bases establecen que, si la cantidad de inscriptos supera los cupos previstos, la comuna realizará un sorteo de preselección. Esto ocurrirá si se registran más de 100 postulantes en el cupo general y también en los cupos específicos de acciones afirmativas, cuyos límites de aspirantes varían según cada categoría.