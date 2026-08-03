Nacional se deslinda de los incidentes con heridos de bala en las afueras del Gran Parque Central en base a la información que le dio la Policía

El Club Nacional de Football deslindó responsabilidades de los incidentes ocurridos este domingo a una cuadra del Gran Parque Central luego del partido ante Progreso, hecho que dejó tres hinchas tricolores heridos de arma de fuego en momentos en que se retiraban del estadio.

Así lo indicaron fuentes de la institución tricolor a Referí este lunes por la mañana, luego de recibir información de la investigación que realiza el Ministerio del Interior.

Desde los albos señalaron que, según las líneas que maneja la Policía, “es un tema ajeno al club” .

"Disparos de arma de fuego" y una camioneta incendiada: la investigación del Ministerio del Interior por los incidentes en las afueras del Parque Central tras Nacional vs Progreso

Tres hinchas de Nacional fueron heridos de bala a la salida del Gran Parque Central tras el partido contra Progreso

A Referí apuntaron desde el Ministerio del Interior que van por la línea que se trata de "un hecho ajeno al fútbol", aunque están en pleno proceso de investigación a través de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Jefatura de Policía de Montevideo en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno.

Foto: @Nacional

Las investigaciones de la Policía apuntan a que este hecho de violencia no está vinculado a un problema entre barras o facciones del club, aunque uno de los baleados integre la Banda del Parque.

Una de las balas impactó en el Gran Parque Central

De acuerdo a información a la que accedió Referí, la policía encontró más de 40 casquillos en las inmediaciones del ataque al auto.

Según la investigación del Ministerio del Interior, los disparos fueron efectuados desde más de un arma.

Además, en la ráfaga de disparos una de las balas impactó en el Gran Parque Central y rompió un vidrio del sector de Carlos Anaya.

El reporte del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior dio a conocer un informe con respecto a la “investigación por heridos de arma de fuego en inmediaciones del Gran Parque Central” luego del partido Nacional vs Progreso de este domingo a las 18:30.

Tras el encuentro, se escucharon detonaciones y luego se supo que tres personas, hinchas de Nacional, habían sido heridas de bala.

El parte policial indica que “en momentos en que se desarrollaba el tramo final del operativo de seguridad por el partido Nacional - Progreso, a cargo de la Guardia Nacional Republicana, los efectivos toman conocimiento de disparos de arma de fuego ocurridos en la intersección de las calles Monte Caseros y Tristán Azambuya”.

Ese cruce es a una cuadra de la salida principal del Gran Parque Central, lo que llevó a que muchos hinchas que se estaban retirando del lugar volvieran corriendo al estadio.

Nacional vuelve al Parque Foto: Leonardo Carreño.

“En el lugar ubicaron a una mujer de 20 años con heridas de arma de fuego en miembro superior derecho. Posteriormente, se informó de la existencia de otras dos personas lesionadas, un hombre de 20 años diagnosticado con herida de arma de fuego en la región del omóplato, y otro de 30 quien presentó herida de arma de fuego en miembro superior derecho”, agrega el comunicado.

También se señala que “de la información recabada en el lugar se logró establecer que los disparos habrían sido efectuados desde una camioneta. Posteriormente, dicho vehículo fue ubicado incendiado en la intersección de las calles Canstatt y Siena”.

Dicha esquina se encuentra a unos tres kilómetros al norte del Gran Parque Central, en la zona del Mercado Modelo en el barrio Villa Española.