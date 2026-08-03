"Disparos de arma de fuego" y una camioneta incendiada: la investigación del Ministerio del Interior por los incidentes en las afueras del Parque Central tras Nacional vs Progreso

El Ministerio del Interior dio a conocer un informe acerca de la “investigación por heridos de arma de fuego en inmediaciones del Gran Parque Central” luego del partido Nacional vs Progreso de este domingo a las 18:30.

Tras el encuentro, próximo a la hora 20.30, se escucharon detonaciones y luego se supo que tres personas, hinchas de Nacional, habían sido heridas de bala .

El parte policial indica: “En momentos en que se desarrollaba el tramo final del operativo de seguridad por el partido Nacional - Progreso, a cargo de la Guardia Nacional Republicana, los efectivos toman conocimiento de disparos de arma de fuego ocurridos en la intersección de las calles Monte Caseros y Tristán Azambuya ”.

Ese cruce es a una cuadra de la salida principal del Gran Parque Central, lo que llevó a que muchos hinchas que se estaban retirando del lugar volvieran corriendo al estadio.

Tres hinchas de Nacional fueron heridos de bala a la salida del Gran Parque Central tras el partido contra Progreso

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El Gran Parque Central

“En el lugar ubicaron a una mujer de 20 años con heridas de arma de fuego en miembro superior derecho. Posteriormente, se informó de la existencia de otras dos personas lesionadas, un hombre de 20 años diagnosticado con herida de arma de fuego en la región del omóplato, y otro de 30 quien presentó herida de arma de fuego en miembro superior derecho”, agrega el comunicado.

También se señala que “de la información recabada en el lugar se logró establecer que los disparos habrían sido efectuados desde una camioneta. Posteriormente, dicho vehículo fue ubicado incendiado en la intersección de las calles Canstatt y Siena”.

Dicha esquina se encuentra a unos tres kilómetros al norte del Gran Parque Central, en la zona del Mercado Modelo en el barrio Villa Española.

Tras los hechos, trabajan en el caso la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Jefatura de Policía de Montevideo en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno.