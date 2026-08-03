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Se terminó la novela: Vozinha llegó a Chile y fue recibido por cientos de hinchas de Colo Colo; mirá el video

"Estoy muy feliz de estar aquí. Ahora voy a representar a Colo Colo, quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas", dijo el golero

3 de agosto de 2026 7:59 hs

La llegada de Vozinha a Chile

Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó este domingo a Santiago para firmar por Colo Colo, el club más ganador de Chile y uno de los más tradicionales de Sudamérica.

El guardameta, de 40 años, había retrasado su llegada esta semana debido a trámites migratorios y para atender asuntos personales, con autorización del club.

La llegada de Vozinha a Chile

La llegada de Vozinha a Chile

"Estoy muy feliz de estar aquí. Ahora voy a representar a Colo Colo, quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas", dijo en español Vozinha a la prensa.

Cientos de hinchas con camisetas de Colo Colo y gritos "Vozinha es de Chile" recibieron al jugador en el aeropuerto de Santiago.

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La decisión final de Vozinha con Colo Colo: el arquero de Cabo Verde, elegido por FIFA en el equipo ideal del Mundial 2026, terminó con la novela de su pase

El líder del torneo chileno informó que el futbolista tendrá exámenes médicos el lunes por la mañana, para ser presentado el martes oficialmente en el Estadio Monumental.

El jugador firmaría un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año, según el presidente de El Cacique, Aníbal Mosa.

La llegada de Vozinha a Chile

La llegada de Vozinha a Chile

Aunque el club anunció el fichaje en sus redes sociales, el jugador todavía no ha publicado esta semana nada en sus propias cuentas sobre su llegada al equipo chileno.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en fase de grupos contra campeones del mundo como España y Uruguay.

En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

La llegada de Vozinha a Chile

La llegada de Vozinha a Chile

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal, una actividad que alternaba dando clases de voleibol playa.

Su rendimiento en la cita mundialista le valió una fama que sobrepasó fronteras, y su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.

AFP

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