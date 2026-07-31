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Tensión con Vozinha en Chile porque volvió a retrasarse su llegada para firmar con Colo Colo; mirá lo que dijo su representante

El arribo del golero africano a Santiago estaba pautado para la noche de este jueves, pero se retrasó por segunda ocasión

31 de julio de 2026 8:06 hs
Vozinha

Vozinha

Foto: Roberto Schmidt/AFP

El representante del golero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, anunció este jueves que el jugador viajará a Chile para unirse a Colo Colo, según informó un directivo del club chileno.

"Hemos mantenido este contacto durante las últimas horas con su representante, donde se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y eso se ha acogido para permitirle cumplir con las necesidades que tenía", explicó a la prensa local Jaime Pizarro, directivo del equipo albo.

Vozinha pensó en retirarse del fútbol, pero su sueño de jugar un Mundial pudo más.
Vozinha pensó en retirarse del fútbol, pero su sueño de jugar un Mundial pudo más.

El arribo del golero africano a Santiago estaba pautado para la noche de este jueves, pero se retrasó por segunda ocasión, luego de que la primera fecha para su llegada fuera el pasado martes.

"Seguramente vamos a tener noticias en las próximas horas sobre de su itinerario para el viaje", añadió.

La llegada de Vozinha a Chile se retrasó por problemas burocráticos, pero Colo Colo ya empezó a ver el impacto de su fichaje con miles de seguidores en las redes

La decisión de un uruguayo que fue clave para que Vozinha llegue a Colo Colo, donde competirá por el puesto de arquero con un juvenil promesa de Chile

El guardameta africano tiene un acuerdo para vincularse a Colo Colo, según confirmó el presidente del Cacique, Aníbal Mosa, el miércoles cuando anunció que el jugador africano llegaría a la capital chilena en la noche del jueves, lo cual finalmente no ocurrió.

El guardameta llega libre al Cacique, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal, y se uniría al líder de la liga chilena con un contrato de seis meses con una posible renovación por 12 meses más para el año 2027.

"Estuvo en Cabo Verde y se trasladó a Lisboa, realizó tramites ahí y otras gestiones que tenía que cumplir", explicó Pizarro.

El directivo despeja los rumores surgidos en las última horas en la prensa chilena con respecto a que el arquero caboverdiano podría no arribar al país austral porque otro club estaría interesado en ficharlo.

"Hemos tenido en las últimas horas contacto con su representante, él también lo ha hecho con algunos medios sobre el retraso que ha tenido y a qué se debe", agregó.

"Problema personal de última hora"

Bernardo Vasconcelos, agente de Vozinha, conversó con el medio chileno Cooperativa, en donde informó que el retraso se debería a un "problema personal de última hora".

"Necesita un par de días para resolverlo. Cuando lo resuelva estará listo para viajar a Chile", afirmó.

Vozinha y Maximiliano Araújo

Vozinha y Maximiliano Araújo

El representante también ratificó que "el jugador sí tiene un acuerdo” con Colo Colo y que “ahora solo tiene un problema de última hora que tiene que arreglar".

Vasconcelos también se refirió al permiso que el club albo debe pedir a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para el uso del apodo ‘Vozinha’ en la camiseta, prohibido en las normas del campeonato, y que se decidirá este viernes en Consejo de presidentes.

"Ese tema de tener su nombre en la camiseta es muy importante para él, porque juega con ese nombre Vozinha desde siempre y después del Mundial es muy importante para el mantenerlo en la camiseta", cerró.

EFE

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