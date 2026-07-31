Boca Juniors sufrió pero eliminó a O'Higgins por penales y clasificó a octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors estuvo cerca de una nueva tragedia internacional, pero logró avanzar el jueves a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 4-3 por penales al chileno O'Higgins en Rancagua , después de que el cuadro local se imponga por 1-0 en el marcador y el global haya quedado igualado.

Del lado chileno, Thiago Vecino tiró a las nubes el tercer penal de la tanda para O'Higgins y el golero colombiano de Boca, Álvaro Montero , detuvo el disparo de Luis Pavez.

Tomás Aranda falló para Boca cuando intentó picar el balón al arquero Omar Carabalí, quién se quedó parado y contuvo el disparo, en el lanzamiento que hubiera significado el triunfo, pero Lautaro Blanco culminó la serie posteriormente con un ajustado disparo a la izquierda.

El uruguayo Miguel Merentiel convirtió su penal con un remate fuerte, al centro y bien arriba.

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Tomas Aranda, futbolista de Boca Juniors AFP

"Me voy orgulloso de los jugadores, del cuerpo técnico, de los suplentes. Peleamos hasta el último minuto ante un rival complicadísimo en el papel", dijo Carabalí a la transmisión oficial del torneo tras la derrota.

En los 90 minutos, O'Higgins ganó 1-0 gracias a una volea del delantero Francisco González en el minuto 72, que igualó la ventaja lograda por Boca en La Bombonera.

O'Higgins aprovechó la fragilidad defensiva de Boca en la pelota parada, y un mal despeje tras un saque lateral terminó en el gol local.

"No pudo ser, pero si teníamos que caer era de esta forma, entregando todo y yendo para adelante", destacó a la prensa el técnico de O'Higgins, Lucas Bovaglio.

Los fantasmas pasados amenazaron a Boca Juniors

El Xeneize, que parecía conforme con la ventaja mínima, ni siquiera metía miedo. No fue hasta el minuto 89 hasta que Omar Carabalí lució sus primeras atajadas, ambas de tiros lejanos por parte de Tomas Aranda quién, junto con el otro juvenil Leonel Flores, empujaron a Boca a buscar el triunfo.

O'Higgins, que ronda la media tabla del torneo local y tiene dos títulos en su historia, aprovechó el empuje de su hinchada y estuvo cerca de tumbar al gigante argentino.

Y cuando se igualó la serie, los fantasmas de las últimas eliminaciones coperas resurgieron.

Boca fue eliminado en la fase de grupos de la Libertadores 2026, tras caer ante Universidad Católica de Chile en La Bombonera. Un año antes, en 2025, había quedado fuera en la segunda fase previa del torneo ante Alianza Lima, también por penales y como local.

AFP

Su DT, Rodolfo Vasco Arruabarrena, ya había mostrado su preocupación en la previa por el ánimo del equipo tras la goleada sufrida en el torneo local argentino.

Sin embargo, uno de sus fichajes, el golero colombiano Álvaro Montero, logró evitar una nueva tragedia de Boca.

"Teníamos que pasar, no me ha gustado la manera, hemos sufrido. El rival fue superior", reconoció Arruabarrena. "Soy autocrítico, de esta manera serán pocas las victorias que podremos conseguir", agregó el técnico tras el partido.

Boca Juniors se enfrentará en los octavos de final con el paraguayo Deportivo Recoleta el 12 y 19 de agosto.

FUENTE: AFP