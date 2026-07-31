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El ex Nacional Franco Fagúndez volvió a anotar para Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana, en la goleada y clasificación contra Caracas: mirá su nuevo gol

Ahora Independiente Santa Fe, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, se enfrentará a River Plate en los octavos de la Copa Sudamericana

31 de julio de 2026 8:47 hs

El nuevo gol de Franco Fagúndez contra Caracas por la Copa Sudamericana

Video: ESPN

El delantero uruguayo Franco Fagúndez marcó un nuevo gol para Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana, en la goleada 3-0 de visitante contra Caracas que sentenció la clasificación del conjunto colombiano a los octavos de final del torneo.

El entrenador Pablo Repetto mandó a la cancha a Fagúndez a los 60 minutos, apenas cuatro minutos después de que el argentino Nahuel Bustos abriera la cuenta para Santa Fe tras realizar una pared con Jáder Obrian que lo dejó frente al arco venezolano.

Aún con el 3-0 en el global, gracias al 2-0 que obtuvieron en la ida en Colombia, Independiente siguió atacando y a los 77 obtuvo su segundo tanto del encuentro, un gol en contra de Ángel Figueroa que metió en su propio arco un centro de Maximiliano Lovera que había desviado Hugo Rodallega.

Seis minutos después llegó el gol de Fagúndez, que recibió un pase de Alexis Zapata luego de que este realizara una apilada cerca del área, se sacó a un rival con un amague y definió cruzado de derecha para poner el 3-0, y el 5-0 definitivo de la serie.

El ex Nacional Franco Fagúndez anotó un gol a los pocos segundos de entrar a la cancha en la victoria de Independiente Santa Fe contra Caracas por la Copa Sudamericana

El atacante ex Nacional lleva seis goles y tres asistencias en 20 partidos disputados con el Independiente Santa Fe, al que llegó a principios de este año cedido desde el Santos Laguna de México.

Comenzó encendido la Copa Sudamericana, a la que el equipo de Repetto llegó tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores. Anotó un gol en cada partido contra Caracas, con apenas 36 minutos en cancha entre ambos encuentros.

Ahora Independiente Santa Fe se enfrentará en los octavos de final a River Plate, que viene de perder tres partidos consecutivos entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

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