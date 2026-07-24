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El Observador / Fútbol Internacional / SUDAMERICANA

El ex Nacional Franco Fagúndez anotó un gol a los pocos segundos de entrar a la cancha en la victoria de Independiente Santa Fe contra Caracas por la Copa Sudamericana

El delantero uruguayo ingresó a la cancha a los 83 minutos con el marcador 1-0, y en su primera jugada se anotó en el marcador

24 de julio de 2026 8:45 hs
Franco Fagúndez celebra su gol contra Caracas

Franco Fagúndez celebra su gol contra Caracas

El delantero Franco Fagúndez fue protagonista en la victoria 2-0 de Independiente Santa Fe contra Caracas por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, al anotar un gol a los pocos segundos de ingresar al campo de juego.

El equipo colombiano abrió la cuenta a los 30 minutos con un golazo del experimentado Hugo Rodallega, que definió con una volea de larga distancia tras recibir una asistencia del argentino Nahuel Bustos.

Con el marcador apretado, a los 83 minutos el entrenador uruguayo Pablo Repetto mandó a la cancha a Fagúndez, que tardó solo 19 segundos en anotarse en el marcador.

En la primera jugada tras su ingreso, Christian Mafla (que había ingresado hacia cinco minutos) envió un centro desde la izquierda al centro del área, donde el exdelantero de Nacional apareció solo y definió cruzado de derecha para poner el 2-0.

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Es el séptimo gol de Fagúndez en los 22 partidos que lleva disputados en Independiente Santa Fe, que llegó a esta Copa Sudamericana luego de quedar tercero en el grupo de la Copa Libertadores que compartía con Peñarol.

Caracas e Independiente Santa Fe volverán a enfrentarse por la vuelta de los playoffs el próximo jueves 30 de julio en Caracas, desde las 21:30. El ganador de esta serie se enfrentará a River Plate.

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