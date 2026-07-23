La emotiva despedida de Ignacio Sosa a su amigo Bruno Betancor, con el que jugó en el baby fútbol y en Peñarol: "Te voy a llevar siempre en mi corazón"

El volante uruguayo Ignacio Sosa realizó una emotiva publicación en su Instagram para despedirse de Bruno Betancor, su amigo y excompañero en Peñarol que murió cerca de la medianoche de este jueves.

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El futbolista del Red Bull Bragantino subió a una historia de su cuenta de Instagram una vieja publicación en la que se lo puede ver de pequeño junto a Betancor en el club de baby fútbol Siete Estrellas, ubicado en Flor de Maroñas, junto a unas palabras que dedicó a su amigo.

"De esas noticias que uno no se quiere enterar nunca. Mi hermano de la vida. Nos tocó empezar este sueño juntos, en el barrio, en la calle, y terminamos compartiendo momentos que nunca imaginamos", escribió Sosa, que además de jugar al baby con Betancor también compartió con él las inferiores en Fénix y el segundo semestre de 2023 en la Primera de Peñarol.

"Quien te conoce sabe el corazón que tenías y lo buena gente que siempre fuiste. Me voy a quedar con todos los recuerdos buenos que tenemos juntos. Esa lealtad que siempre tuviste con los tuyos, y ese compañerismo único", destacó el mediocampista.