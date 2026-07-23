Murió Bruno Betancor, exfutbolista de Peñarol de 22 años que estaba en Deportivo Italiano

Murió el futbolista Bruno Betancor , exjugador de Peñarol que a sus 22 años estaba jugando en Deportivo Italiano , club que informó sobre su fallecimiento en sus redes sociales.

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador Bruno Betancor , mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio" , publicó el equipo en un posteo de Instagram realizado cerca de la medianoche de este miércoles.

"Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo, y en todos los corazones de este club , tu club, Deportivo Italiano", continuó la institución, que recordó que el futbolista siempre decía la frase "hay que ver" para despedirlo.

Tras ello, Italiano subió una nueva publicación en la que aseguran que acompañan a la familia del joven "en este momento tan difícil".

El salto de calidad que busca Peñarol: qué le aporta el retorno de Jonathan Rodríguez al esquema de Diego Aguirre

Jorge Barrera en Quedó Picando: su rol en las elecciones de Peñarol, el falso "pacto" con Ruglio y su mensaje a Diego Forlán

View this post on Instagram

La carrera de Bruno Betancor

Bruno Emanuel Betancor nació el 18 de diciembre de 2003 en Montevideo. De adolescente hizo las juveniles en Fénix y luego pasó a Peñarol, donde terminó su formación y debutó en Primera el 25 de marzo de 2023, cuando ingresó para disputar los últimos 25 minutos de un encuentro ante Liverpool correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura.

Disputó 14 partidos ese año con el Carbonero, con el que se consagró campeón del Torneo Apertura pero no pudo revalidar el título en el Campeonato Uruguayo, que se llevó justamente Liverpool. Betancor disputó los últimos minutos de la última final contra el Negriazul en el Campeón del Siglo.

Bruno Betancor en las celebraciones por la obtención del Torneo Apertura 2023 Leonardo Carreño

El atacante no logró anotar ningún gol con la camiseta oro y carbón, y es recordado por el gol de rabona que intentó hacer ante Sud América en un partido por Copa AUF Uruguay, que pegó en el travesaño.

En 2024 Betancor fue cedido por Peñarol al Everton de Chile, donde anotó un gol en siete partidos. Su experiencia en el exterior duró seis meses, ya que a mediados de ese año el Carbonero lo volvió a prestar a Rentistas, donde disputó 12 encuentros en la Segunda División Profesional.

Para el siguiente año Betancor finalizó su contrato con el Manya y recaló libre en Cerro, donde debutó con una asistencia en un encuentro ante River Plate. Sin embargo, a los cuatro partidos el jugador y el club acordaron rescindir su contrato. A los meses llegó a la reserva del Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, donde estuvo hasta fines del 2025.

Bruno Betancor en Cerro (primero a la izquierda en la fila de arriba) @CACerro_oficial

El 2026 lo comenzó entrenando en Cerrito con el objetivo de jugar la Segunda División, pero al mes de llegar el club cortó su contrato. En sus últimos meses estuvo en Deportivo Italiano, con el que clasificó al Torneo Finalización del segundo semestre de este año.

En las últimas semanas Betancor volvió a aparecer en los medios luego de que el Deportivo Riestra de Argentina denunciara que el futbolista le robó pertenencias a distintos jugadores de su plantel, tras no quedar en una prueba que realizó en el club. Según informaron distintos medios, el delantero pagó el equivalente a lo que se llevó y Riestra no denunció el hecho ante la justicia.