Sin Lionel Messi, Luis Suárez se puso al Inter Miami al hombro y anotó un doblete en la victoria ante Chicago Fire por la MLS: mirá sus goles

Luis Suárez anotó un doblete en el regreso a la actividad del Inter Miami tras el Mundial 2026 , en una victoria 3-2 contra el Chicago Fire por la MLS que no contó con la presencia de Lionel Messi , que descansa tras llegar a la final de la Copa del Mundo con la selección argentina .

El marcador del partido se abrió a los 17 minutos con un blooper: el zaguero Ian Fray tocó para el golero argentino Rocco Ríos Nuovo y este le pifió a la pelota para ver como se metía en su propio arco, en lo que representó el 1-0 para Chicago Fire .

Sin embargo, diez minutos después Suárez empató el partido de penal , en una definición que primero pegó en el palo derecho y luego entró a la portería defendida por Chris Brady .

A los 51, en el arranque del segundo tiempo, el Inter recuperó la posesión en zona media y la pelota le quedó al Pistolero , que le ganó la carrera a un rival y tocó en la puerta del área con el argentino Germán Berterame , quien se la devolvió con un taco que lo dejó solo para poner el 2-1.

Con su doblete el uruguayo de 39 años llegó a ocho goles en la actual temporada de la MLS, en la que lleva disputados 12 partidos. Promedia un gol cada 88 minutos en la liga.

A los 67 el sudafricano Puso Dithejane anotó el empate para el Chicago Fire, que contó con el debut en su ataque del polaco Robert Lewandowski.

Cuando parecía que el partido se iba en empate, a los 87 Suárez y Berterame se volvieron a juntar dentro del área y el uruguayo tuvo un claro disparo que Brady rechazó, pero en el rebote Preston Plambeck puso el 3-2 que le dio la victoria el Inter Miami en su casa.

Con esta victoria el equipo de Messi y Suárez se afianzó como segundo en la Conferencia Este de la MLS con 34 puntos, cinco puntos por debajo del Nashville y ocho por delante de Chicago.

La declaración de Luis Suárez tras el partido: "Hasta el último día voy a seguir dando todo"

Tras el final del encuentro, Suárez fue entrevistado por el canal oficial de la MLS, al que destacó que intenta "ayudar al equipo, tratar de que el equipo siga en este crecimiento", y valoró la importancia de esta victoria tras el parón por el Mundial para "agarrar ritmo y prepararse para lo que viene".

"Uno intenta trabajar. Hicimos una pretemporada muy buena, a pesar de la edad que tiene uno sigue demostrando la ambición que tiene por seguir jugando al fútbol, que es la pasión que uno tiene desde chico. Como desde chico, desde que debuté, nadie me regaló nada, hasta el último día voy a seguir dando todo para para jugar al fútbol", expresó el uruguayo.

Al Pistolero le preguntaron si habló con sus compañeros Messi y Rodrigo de Paul tras el Mundial, y Suárez destacó la importancia de ambos para el equipo, sobre todo la de Lionel. "Ahora le tocaba a él descansar, le toca descansar a ellos después de varias semanas con su selección, y uno tiene que tratar de asumir la parte que nos toca, pero no solamente uno, sino que es el trabajo colectivo que venimos haciendo", continuó.

Consultado sobre el Mundial que realizó Messi, Suárez contestó: "Es admirable, es una demostración más de la ambición que tiene por ser el mejor jugador del mundo. Hasta el último partido dejándolo todo, a su selección allá arriba. Creo que tiene cero reproche contra él por lo que demostró, por la edad que tiene, es un ejemplo para toda la gente del fútbol porque podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de nuevo de querer ganar otra Copa del Mundo para su país, lamentablemente no pudo".