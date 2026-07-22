La FIFA dio a conocer el equipo ideal del Mundial 2026 con Lionel Messi y la sorpresa menos pensada

Tras la conclusión del Mundial 2026 celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA dio a conocer de forma oficial la alineación soñada del certamen, confeccionada mediante el voto popular en las plataformas de la entidad.

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Pese a que la selección argentina alcanzó la instancia decisiva del torneo, únicamente dos representantes del conjunto lograron ganarse un lugar en esta formación distinguida: Lionel Messi y Lisandro Martínez.

A sus 39 años, el capitán argentino volvió a ser un factor gravitante en la competencia, liderando la ofensiva con ocho anotaciones y cuatro asistencias.

Por su parte, el defensor central consolidó su posición como una de las piezas defensivas más sólidas del equipo de Lionel Scaloni, registrando actuaciones determinantes a lo largo del campeonato.

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La nómina de los 11 mejores jugadores del Mundial 2026 para la FIFA

En la nómina destacan las selecciones de España -que fue el campeón- y Francia como los países con mayor cantidad de futbolistas en la alineación, sumando tres piezas cada una.

El podio de las distinciones se completa con figuras de Inglaterra, Noruega y la revelación de Cabo Verde, con su arquero Vozinha, una sorpresa en la nómina.

El 11 ideal del Mundial 2026 seleccionado por la FIFA:

Arquero: Vozinha (Cabo Verde).

Vozinha (Cabo Verde). Defensores: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España).

Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España). Mediocampistas: Rodrigo Hernández "Rodri" (España), Michael Olise (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Esta selección refleja el reconocimiento de la afición internacional tanto hacia los pilares del subcampeón como hacia los nombres propios que marcaron el pulso del torneo más relevante del planeta.