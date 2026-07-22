Vacunación contra el meningococo: MSP prevé ampliar a otras edades no contempladas con nuevas dosis a fines de agosto

La ampliación de la vacunación contra el meningococo dejó una pregunta entre muchas familias: qué va a ocurrir con los niños y adolescentes que todavía no están comprendidos en las edades que acceden a las nuevas dosis gratuitas (es decir, aquellos niños de 1 año y el tramo de adolescentes que va desde los 9 hasta los 15).

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , aseguró este miércoles en rueda de prensa que el objetivo del gobierno es alcanzar a toda la población de entre 2 y 18 años de forma gradual , a medida que lleguen nuevas partidas de vacunas al país.

Consultada por la preocupación de los padres de niños menores que aún no están incluidos en esta etapa, Lustemberg pidió " tranquilidad " y afirmó que el gobierno ya trabaja para ampliar la cobertura. Explicó que a fines de agosto llegarán dosis adicionales que permitirán incorporar progresivamente al resto de las franjas etarias.

" A fines de agosto van a llegar 348 mil dosis de vacunas y vamos a ir incorporando a los niños de todos los demás grupos etarios ", dijo la ministra.

"Nosotros estamos trabajando una estrategia en las escuelas. También estamos ampliando los horarios de los vacunatorios, para que las personas puedan tener el mayor acceso a esta vacuna. Pueden tener la garantía de que vamos a ir generando que todos los niños entre 2 y 18 años puedan tener la vacuna de forma gratuita en este marco de aumento inusual de casos", afirmó la ministra.

Hoy la vacunación gratuita está disponible en el esquema obligatorio de vacunas al año de vida (en los nacidos a partir de julio de 2024) y a los 11 años (en aquellos nacidos a partir de julio de 2015). De forma excepcional, el Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó en los últimos días a otras edades, desde los 9 hasta los 15 años. La agenda se habilitará por tramos de edad desde el 27 de julio.

Por fuera de esas edades, los padres que quieran vacunar a menores a cargo deben pagar por cada dosis alrededor de $ 8 mil.

¿Por qué se prioriza a los más chicos y adolescentes?

Por su parte, el infectólogo y pediatra Álvaro Galiana explicó que es el meningococo es una enfermedad endémica, es decir, que "siempre está en circulación". Así lo confirma también la página de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que estima que cerca de 1 de cada 10 personas tiene la bacteria alojada en algún lugar de la garganta, sin estar enfermas.

Para Galiana, esta enfermedad presenta aumentos cada tantos años, generalmente vinculados a algún cambio en el serotipo, o la variante: "Cada determinados años hay aumentos, por lo general, por cambios en algún serotipo. Eso llevó a la modificación primero del esquema y luego la ampliación puntual en los grupos que más contagian para intentar disminuir la carga de circulación”, explicó recientemente a El Observador.

Las edades prioritarias de vacunación las definen las autoridades, según la disponibilidad de la dosis y estudios epidemiológicos, aseguró Galiana. Según explica el ministerio, "todos pueden adquirir una infección por meningococo", pero "es más frecuente" en los niños menores de 5 años y en los adolescentes. Además, los portadores que esparcen la enfermedad suelen ser adolescentes y adultos jóvenes.

"No es algo exclusivo de esa edad, y los casos más graves de enfermedad se ven en edades más chicas. Pero la justificación de vacunar en la adolescencia tiene que ver con cortar al máximo esas franjas etarias que diseminan más para proteger al resto de la población”, explicó en profundidad el médico pediatra.

Por su parte, el ministerio anunció este miércoles que ampliará el esquema de vacunación contra la enfermedad para diferentes edades: el 27 de julio abrirá la agenda para los adolescentes de 13, 14 y 15 años, mientras que el 3 de agosto se hará para los de 9 y 10 años. Los adolescentes accederán a la vacunación mediante agenda previa a través de la web del MSP.