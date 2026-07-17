Sistema informático de vacunas sufrió una falla y debieron aplazar vacunaciones este viernes

El Sistema Informático de Vacunas (SIV) sufrió una falla este viernes que obligó a aplazar las vacunaciones , según supo El Observador.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había sido consultada en la mañana de este viernes por este asunto. En rueda de prensa, había dicho que la cartera estaba "al tanto" del problema, que se debía a una "caída del data center de Antel" en Pando.

Sin embargo, desde la empresa señalaron a El Observador que el data center funciona con normalidad y que la falla se produjo específicamente en un disco duro que almacena información del Ministerio de Salud Pública (MSP).

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Detallaron que se trata de un problema "muy puntual" y que estaban trabajando activamente en resolverlo, aunque no precisaron cuándo volverá a estar activo el sistema.

El Sistema Informático de Vacunas (SIV) es la plataforma en la cual el personal de salud y administrativo registra las vacunaciones y consulta el historial de cada persona. Como temporalmente no se puede acceder al historial de vacunación, en algunos casos, las inoculaciones se han aplazado.

El meningococo en Uruguay

Este mes comenzó a regir la decisión del gobierno de ampliar la vacunación contra el meningococo para niños de 11 y 12 años. Esta vacuna contiene el serogrupo C, que es "el que más circula", según las autoridades.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, contó que, en lo que va del año, se registraron 22 casos de la enfermedad y siete muertes. El último fallecimiento fue el de una niña de 11 años, esta semana. La menor asistía a la Escuela N° 102 del barrio Ituzaingó, por lo que se montó un protocolo de limpieza y vacunación en este establecimiento.

La directora de Inmunizaciones de Salud Pública, Catalina Pírez, declaró días atrás que la decisión se tomó luego de evaluar que en este centro ocurrieron dos casos de la enfermedad, uno en mayo y este reciente de julio.

También serán vacunados los niños de la Escuela N° 195 que funciona por la tarde en la mismas instalaciones que la otra escuela y los niños del jardín de infantes que está al lado del centro educativo.